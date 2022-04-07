賓施馬神奇「戴帽」　皇馬3比1拆車

賓施馬再展「世一」前鋒威力！周四(7日)凌晨歐聯8強首回合大戰，皇家馬德里憑賓施馬大演帽子戲法，作客3比1擊敗車路士，呢位法國老將繼16強次回合對巴黎聖日耳門「戴帽」後，連續第2場歐聯淘汰賽入3球，同C朗拿度睇齊，次回合未踢皇馬已一隻腳踏入4強。

皇馬今場作客史丹福橋球場決心十足，雲尼斯奧斯祖利亞10分鐘曾射中楣打響警號，21分鐘雲尼斯奧斯祖利亞左路傳中，賓施馬禁區內衝頂入網；車路士失守後陣腳未穩，3分鐘後再失多球，賓施馬接應莫迪歷傳中巧妙頂入遠柱，短時間內頭槌連下兩城。

車路士40分鐘由夏維斯頭槌建功追番1球，但換邊後1分鐘門將艾度亞文迪即「送禮」，佢喺禁區外橫傳唔夠力，被賓施馬搶到輕鬆射入空門，輸到1比3嘅車路士之後雖然奮力反撲，但對面皇馬緊密防線就束手無策，最終主場以1比3落敗。

Opta數據顯示，皇馬歷來喺歐聯/歐冠淘汰賽首回合，曾經5次喺作客情況下入3球，5次都順利晉級，皇馬次回合返主場入4強機會高唱入雲。賓施馬係歐聯史上第4個連續2場演帽子戲法球員，之前只有阿祖安奴、美斯同C朗拿度做到，當中更只有賓施馬同C朗係喺淘汰賽入面做出，含金量更高。

34歲嘅賓施馬賽後表示：「我哋由第1分鐘到最後1分鐘都踢得好好，今日嘅入波係為咗勝利，為咗顯示皇馬嘅實力。」賓施馬今季各項賽事上陣36場，錄得37個入波同13次助攻，用表現證明佢係當今球壇最強前鋒。