泰桑加宣布掛拍　下月法網作告別戰

36歲法國網球名將泰桑加近年飽受傷患困擾，周三他宣布將會結束職業生涯，並選擇以下月在家鄉上演的法網作告別戰，這是他第15次參加這項紅土大滿貫，並期望與球迷分享這生涯最後一役。

這位曾位列世界排名第5的球星，近年因傷患影響，自2019年2月以來僅獲得兩次勝利，2020年更因為背傷的問題而暫停接近一個賽季，他在社交平台宣布退役：「我的腦子裡告訴我『你是可以一直比賽』，但身體卻不斷提醒『我已經不能再負荷』。」泰桑加曾於2008年澳網淘汰拿度闖入決賽，可惜最後不敵祖高域屈居亞軍。

「我希望可以如以往般在這個比賽上打得出色，目標就是我自己，我每次都為自己設定比預期高的目標，而今次是為自己而戰，這亦是最後一次機會。」法網將於5月22日至6月5日舉行，這是他生涯第13次爭逐，他過去在這紅土大滿貫的最佳成績是2013及2015年闖入 4強。

泰桑加於2004年展開職業生涯，2005年首次亮相法網男單，而他生涯中曾贏過18個ATP錦標，包括兩個大師賽冠軍，並5次闖入大滿貫四強，而他亦曾於2012年倫敦奧運上獲得男雙銀牌。