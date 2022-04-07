曼聯斟坦哈格進入最後階段　2名宿有望加入

曼聯物色新帥行動再有突破進展，據英國多間傳媒報道，「紅魔鬼」已扑槌揀荷蘭教頭坦哈格執教，並且已同阿積士展開談判，約200萬歐元嘅解約費完全唔係問題，消息指曼聯同坦哈格已就球會發展方案磋商，包括聘請2位曾效力曼聯嘅荷蘭名宿加入幫手，有望短期內落實。

英國《BBC》、《天空體育》及轉會權威記者Fabrizio Romano等爆料，曼聯2個星期前同幾位心儀教頭會面後，最終決定坦哈格係最合適人選，Fabrizio Romano透露：「曼聯高層決定搵坦哈格，蘭歷克都認同，坦哈格亦一直視執教曼聯為目標，200萬歐元嘅解約費唔係問題，佢哋依家傾緊嘅係資金、球員、教練團同長遠計劃，呢啲都係雙方達成協議嘅重要元素。」

《BBC》報道指曼聯就算同阿積士達成協議，亦可能會延後宣布，因為阿積士同燕豪芬喺荷甲鬥得緊湊，未必會喺現階段宣布換帥影響軍心。至於《天空體育》消息指出，坦哈格打算聘用2個熟悉曼聯嘅同胞加入教練團，曾效力過「紅魔鬼」嘅尹佩斯同史譚被視為熱門人選。