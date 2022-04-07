16歲烏克蘭小將世錦外首勝：希望可帶來小小歡樂

年僅16歲的烏克蘭小將保高(Iulian Boiko)贏得生涯首場世錦賽事，他周三在謝菲爾德舉行的外圍賽首圈以6比4淘汰佐格奴（ Michael Georgiou）晉級，聯想到家鄉仍受到戰火威脅，帶着沉重心情出戰的他賽後坦言：「希望可為一些人帶來小小的歡樂。」

這位於2020年以14歲之齡參戰、成為最年輕世錦賽參者的小將，今年迎來首勝，並將於世錦外次圈遇上基斯（David Grace），爭取再進一步。他賽後坦言希望自己在世錦外的成績可以為正飽受戰火苦難的烏克蘭人可以帶來一點歡樂：「這段時間對我們是很困難，我希望今天可以令一些人感到開心，我贏了一場比賽。」

他坦言整個比賽都相當緊張，保高一度領先4比1，但被對手追至４比４平手，其後他打「起迫」分別打出一桿61及100度，最終成功闖關，「特別是最後一局，我非常緊張，對手有好幾個機會可以追上；而我很滿意自己今天的表現，這是我生涯其中一場最佳的發揮。」

隨着外圍賽即將於4月13日結束，屆時16位出線者將可爭逐4月16日在克魯斯堡開打的世錦賽正賽，而世界桌總周三宣布了正賽賽程，爭取衞冕的沙比將與中國「一哥」趙心童，於揭幕日上午齊齊亮相，而剛重登世界「一哥」的奧蘇里雲亦會同日出戰，向爭奪他個人第7個世界冠軍進發。