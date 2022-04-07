杜凱琹6月戰世大運　亞運女團再爭獎牌

香港乒乓球代表李皓晴和杜凱琹完成一連3站WTT賽事後回港，周四（7日）接受視像訪問，談及亞運備戰計劃。2月世界排名一度升上新高第7的杜凱琹表示近期因壓力致狀態不穩，回港後會調整心態，於6月世大運爭取獎牌。

李皓晴和杜凱琹3月隨香港乒乓球隊接連出戰WTT新加坡大滿貫賽、多哈挑戰賽及球星挑戰賽3站國際賽。29歲的李皓晴近期狀態不俗，3站單打均至少打入16強，世界排名兩周內連升8位至第45，她大致滿意自己表現：「這幾站發揮不錯，但一連3站比賽令體力消耗頗大，希望可以吸取經驗。6、7月或到歐洲比賽，繼續提升狀態。」

現時世界排名第8的杜凱琹直言，自己或因太在意排名感到無形壓力，單雙打表現都未如理想：「可能是世界排名升上新高（第7），加上第一次做頭號種子，心態上未處理得好，以致影響發揮。我原本都察覺不到問題所在，但發現這幾站自己的確比之前打得保守，希望6月世大運及9月亞運會有一個不一樣的自己，可以更享受乒乓球。」

杜凱琹透露，由於疫情關係，港隊暫未有出外集訓計劃，而她將於6月參加世大運，利用比賽調整狀態，備戰亞運：「世大運和青奧一樣，只能參加一次，所以我好珍惜這個機會，希望可以贏獎牌。」上屆雅加達亞運，港隊贏得女團銅牌，時隔20年再上亞運女團頒獎台，兩人明言今屆亞運要再接再厲，以獎牌為目標。李皓晴和杜凱琹近月分別獲Panasonic及國際奧委會頒發獎學金，前者表示會購買體能訓練器材，後者則會買訂製鞋墊，減輕腳部舊患影響，提升運動表現。