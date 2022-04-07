【港講J.League】港日球會對碰多　經典戰役回味一番

2022亞冠盃東亞區分組賽賽事，將於4月20日在泰國展開。上屆日職聯冠軍川崎前鋒、亞軍橫濱水手及天皇盃冠軍浦和紅鑽均取得直接進入分組賽的資格；至於上屆日職聯季軍神戶勝利船則在外圍賽擊敗澳職代表墨爾本勝利，得以晉身今屆分組賽。

至於港超冠軍傑志，跟神戶勝利船一樣落入J組，上演港日對碰。香港、日本同處於東亞賽區，在亞冠盃還未改制前，兩地球會早在舊有的亞洲冠軍球會盃及亞洲盃賽冠軍盃已經多番交手，更製造了唔少經典戰役，今次就同大家回味一下當中三場賽事。

●1993-94 亞洲冠軍球會盃 東方1：0川崎讀賣

該仗乃當屆東亞區淘汰賽的首回合賽事，香港代表東方在旺角大球場迎戰當屆的日職聯代表川崎讀賣。主隊東方在1992至1993球季開始「東方王朝」，陣中多名主力在面對川崎讀賣一仗正值巔峰狀態，即使只能起用譚拔士、歷臣及奧沙三名外援，實力依然完整。至於川崎讀賣在該仗則有多名日本國腳缺陣，陣中只有比斯麥、中村忠及菊池新吉三名國腳級人馬在陣，實力削弱不少。

當日旺角大球場全場爆滿，為大戰添上更熾熱的氣氛。賽事展開後雙方打成均勢，川崎讀賣在中場靈魂人物比斯麥鋪橋搭路下製造出唔少具威脅的攻勢，可惜阿部良則及藤吉信次等前鋒的埋門，均被當日東方的正選門將湯德健一一化解。至於東方一對箭頭譚拔士及歷臣得益於譚兆偉、李健和的輸送，同樣為川崎讀賣後防帶來不少威脅，但同樣未能攻破當時的日本國門菊池新吉。雙方半場互交白卷。

下半場開賽不久川崎讀賣即有黃金機會，藤吉信次的射門被東方防中趙俊明護空門救出。東方大難不死後攻勢有所加強，歷臣、李健和的攻門雖無功而還，但已向讀賣後防發出警號。戰至下半場20分鐘，趙俊明乘讀賣後防解圍不遠，在禁區頂窩利施射直飛網角，菊池新吉欲救無從，東方以1比0領先。

打開紀錄後，讀賣攻勢有所加強，但奈何前鋒線把握力不足。相反東方取得領先優勢後攻勢未有減弱，李健和、譚兆偉先後有中龍埋門，及後更有奧沙在賽事末段食詐糊，未能為東方增添紀錄。結果東方在首回合以1比0小勝川崎讀賣。

不過川崎讀賣在次回合返回東京國立競技場以3比1擊敗東方，總比數計以3比2晉級當屆的亞洲冠軍球會盃決賽週。東方雖然出局，但證明香港球隊在主場仍有力與日職聯球會一爭，為日後更多的經典比賽揭開序幕。

●2001-02 亞洲盃賽冠軍盃 南華3：2清水心跳

南華在當屆以盃賽冠軍身份出戰2001至2002年度球季的亞洲盃賽冠軍盃，在東亞區第二圈賽事遇上日本代表清水心跳。日職聯當時在香港漸受歡迎，加上南華在香港有強大的號召力，結果吸引到過萬名球迷入場觀戰。

清水心跳當年來港的陣容相當有睇頭，三都主、伊東輝悅、戶田和幸、森岡隆三、市川大祐及澤登正朗六名國腳級人馬悉數隨隊，可見態度之認真。南華方面的陣容亦唔弱，李健和、歐偉倫、鄭兆聰等耳熟能詳的名字皆在陣中，同時亦有高尼路、仙奴及甄馬田三名外援球員助拳。

開賽只需8分鐘南華即打開紀錄，岑國培長波吊入禁區，歐偉倫頭鎚二傳甄馬田，呢位斯洛伐克射手趁住清水心跳守門員黑河貴矢出迎失誤挑入空門，為南華先開紀錄。

實力較高的清水心跳隨即展開反撲，左中場三都主策動出多次具威脅的攻勢向南華後防施壓。戰至39分鐘，三都主在左路開出罰球，中鋒巴朗力壓高尼路迎頂破網為清水心跳追成1比1平手，並以此紀錄結束上半場。

清水心跳雖然先落後，但憑着較佳質素控制場上大局，不過南華的反擊亦相當具威脅，令戰情相當緊湊。戰至53分鐘，南華在前場搏得罰球，甄馬田主射射破清水心跳大門，為南華再次取得領先優勢。

再次落後的清水心跳驚魂未定，在5分鐘後竟然再失一球。清水心跳防中戶田和幸在禁區頂解圍失誤，鄭兆聰趁機頭鎚二傳甄馬田，造就後者大演帽子戲法並替南華領先3比1，令全場氣氛推上頂峰。

落後下的清水心跳在餘下時間務求收復失地，以免次回合更難打，巴朗及後接應三都主罰球頂中楣已為南華的後防響起警號。結果戰至補時階段，巴朗禁區內頭槌二傳無人看管的平松康平射入空門，為清水心跳追至2比3。

雖然末段受到極大壓力，但南華仍能保住勝局，更獲亞洲足協選為亞洲2001年11月最佳球隊。不過南華在次回合作客清水心跳則未能重溫舊夢，在高尼路被逐下大部份時間以10人應戰，最終以0比6不敵清水心跳出局。當時日職聯球會雖然與香港球會已有明顯的實力差距，但南華在主場成功把握僅有機會爆冷成功，造就另一場經典比賽。

●2018 亞洲聯賽冠軍盃 傑志1：0柏雷素爾

香港球會在2017球季再次取得直入亞冠盃分組賽資格，當時的東方龍獅曾經在主場逼和川崎前鋒，已證明香港的主場威力，到2018球季傑志更造出驚人戰果。傑志與柏雷素爾在2018年亞冠盃同被編入E組，首循環分組賽柏雷素爾僅以1比0險勝傑志，已證明雙方實力差距不大。次循環傑志在主場繼續強陣出擊，陣容包括曾效力大阪櫻花的前金球獎得主科蘭；至於柏雷素爾開賽則派遣副選為主的陣容應戰，伊東純也、金甫炅、細貝萌、中村航輔等國腳級人馬皆先列後備。

萬料不到開賽只係短短14分鐘，柏雷素爾即要陷入苦戰，中堅龜川亮史因阻截艾力士的單刀而被直紅驅逐離場，客軍在餘下時間只能以10人應戰。雖然打少個，但柏雷素爾在上半場依然稍佔主動，久不久造出具威脅的埋門；至於傑志亦有科蘭交出近傍的射門。雙方半場互交白卷。

戰至下半場，多打一人的傑志慢慢採取主動。柏雷素爾雖然受壓，但仍憑較佳個人質素於傑志門前製造險象，可惜拉蒙雷比斯失諸交臂。及後傑志換入佐迪為球隊挽回不少攻勢，而客隊亦相繼換入伊東純也及基斯坦奴達施華加強攻力，不過雙方依然破門乏力。

戰至補時階段，後備入替的鄭展龍在右路畸角位起左腳射入「洛賓式」世界波，柏雷素爾門將桐畑和繁鞭長莫及。傑志就憑鄭該入球險勝柏雷素爾，取得香港球隊在亞冠盃分組賽的首勝。

鄭展龍的入球在當屆獲選為賽事最佳入球，為自己留下美好回憶。相反柏雷素爾在該年愈踢愈沉，最終更降落日乙，幸好及後只需一季即重返日職聯，挽回不少面子。

當然，上述三場比賽只是港、日球會交鋒的冰山一角，相信各位球迷心裡都有自己難以忘懷的片段。誠然，日職聯球會的實力確比港超球會高，但到盃賽場合往往有意想不到的戰情，構成扣人心弦的片段。傑志有擊敗過柏雷素爾的經驗，在去年的分組賽亦試過逼和大阪櫻花，來到今屆賽事更有機會迎戰恩尼斯達在陣的神戶勝利船，戰情值得期待。若然想睇神戶勝利船同傑志對壘的戰況如何，記住留意4月19日及5月1日的亞冠盃賽事喇！

本周日職聯直播時間：

4月9日晚上6：00 川崎前鋒 對 柏雷素爾 有線電視601／661

4月10日下午1：00 FC東京 對 浦和紅鑽 有線電視602／662

4月10日下午1：00 神戶勝利船 對 大阪櫻花 有線電視604／664

4月10日下午2：00 名古屋鯨魚 對 札幌岡薩多 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

4月9日中午12：00 岩手盛岡仙鶴 對 群馬草津溫泉 有線電視601／661

4月9日下午4：00 FC琉球 對 岡山綠雉 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯每月精選（3月）：