FTC有限度重開　傳香港隊下周一復操

因應政府宣布周四（7日）起有限度開放體育處所予香港代表隊及梯隊運動員作訓練用途，足總同日發稿指，將軍澳足球訓練中心（FTC）將於下周一（11日）重開。據悉，香港代表隊、東方龍獅將於當日復操，以備戰「亞洲盃」外圍賽以及「亞協盃」分組賽。

政府周三（6日）宣布，為未來可能重開有關處所及指定體育賽事作準備，在符合特定規定的情況下，體育處所可開放予香港代表隊及梯隊運動員，以備戰亞運、亞洲足協旗下比賽等指定賽事。

足總周四（7日）發稿指，得悉政府最新措施，宣布下周一（11日）起FTC有限度重開，僅供香港足球代表隊及將參加重要或國際賽事的球會作訓練用途。據悉，措施亦適用於將出戰「亞協盃」分組賽的東方龍獅。足總又指，為減低病毒傳播風險，要求使用者嚴格遵守政府防疫規定，包括要求使用者除飲用飲品、淋浴和運動外的時間外必須佩戴口罩；在入場地前7日以及其後每14日進行核酸病毒檢測，以及在每日進入場地前進行快速抗原測試；所有場地使用者須遵從疫苗通行證要求，以及使用「安心出行」應用程式等。

足總表示，因場地每個時段只准許一支球隊練習，現時仍在編排時間表。據消息指，足總最快周五（8日）公布下周一（11日）復操的安排，備戰6月舉行的「亞洲盃」外圍賽；而將出戰「亞協盃」分組賽的東方龍獅，據報亦會於同日下午復操。