亞協盃　理文拍跳警察特羅操弗狀態

備戰本月「亞協盃」東亞區附加賽的理文，周五（8日）下午5時半與泰超球隊警察特羅「拍跳」。赴泰國集訓已超過兩周的理文，今場面對泰超中游分子警察特羅，除了面對正在季中的強敵之餘，亦需應付當地熾熱天氣，且看「黃黑軍團」能否把握機會重拾比賽感覺。

曾兩奪泰國頂級聯賽冠軍的警察特羅雖非泰超傳統勁旅，但曾於2002/03賽季取得「亞冠盃」亞軍，創下泰超球隊歷來最佳成績。該隊目前以30分排聯賽榜第10位，距離降班區4分，仍有護級壓力，此外亦要為泰國足總盃4強備戰，因此仍需透過熱身賽練兵。然而他們周六（9日）將回歸聯賽戰線對曼谷聯，預料今仗對理文將遣副選應戰。值得一提的是，前「黃黑軍團」射手尼迪利於2016至2018年期間亦曾效力警察特羅，他共上陣64場攻入36球，至今仍是該隊史上入球最多的球員。

遠赴泰國集訓的理文，已經歷逾兩周時間備戰，主教練陳曉明認為球隊訓練進展理想：「現時球隊猶如回到季前訓練一般。」球隊周二（5日）曾與武里南聯青年軍進行交流形式的熱身賽，最終靠金承龍、中村祐人和洛迪古斯的入球以3比2擊敗對手，久疏戰陣後重踏賽場，「曉明Sir」坦言球隊仍欠缺比賽狀態：「大家身體狀態仲處於季初嘅感覺，球員反應比較慢，體力亦下降得比較快。」他直言這種情況屬預期之内，亦因此更加需要靠「拍跳」催谷狀態。

傷兵情況方面，除了鄭兆均之外，黃俊皓在聯賽腰斬前曾因傷需要接受手術，仍需時間康復，此外「曉明Sir」透露迪高在訓練期間受傷，幾位球員在近期熱身賽都難候命。現時泰國當地最高溫度超過30度，幾位早前有份落場的球員，包括曾在泰國落班的金承龍，都直喊酷熱難耐，「曉明Sir」亦坦言天氣會是理文今仗需要剋服的難題。