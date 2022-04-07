許建德GT世界挑戰賽歐洲賽首仗得分

香港車手許建德（Jonathan）與他效力的Sky Tempesta Racing，上周末於意大利伊莫拉賽道，開展本年度的GT世界挑戰賽歐洲賽賽季。這場3小時的耐力賽對Jonathan，以及兩位隊友Chris Froggatt和Eddie Cheever III 來說，都是極具挑戰性。事關今場比賽是他們由法拉利賽車轉用平治-AMG GT3新戰車之後的第一場賽事。他們要在這場比賽中學習和適應這部新車，逐漸了解如何發揮戰車的潛力。

由於需要隔離和檢疫，Jonathan無法參與季前的測試，因此今次比賽是他首次駕駛這部93號平治-AMG GT3賽車，令他面對更大挑戰。然而即使難關重重，在組別中由第10位起步，並且在賽事中落後一圈。車隊仍然展現出他們的韌力，成功以金盃（Gold Cup）級別第6名完成首仗比賽。

Jonathan 在這個比賽周末有個好開始。雖然只在2020年短暫駕駛過平治-AMG 的賽車，他還是能在銅級車手測試中，取得金盃級別最快兼全場第二快的成績。顯示出93號新戰車以及自己的實力。許建德在賽前講過，他今場主要的目標是學習新賽車，並和技術團隊合作，了解新車和倍耐力新車胎的習性。他在首場練習賽就展現飛快速度，並順利達成他賽前預訂的目標。

排位賽時，新車胎就為車隊帶來挑戰。由於賽道溫道偏低，車隊難以將車胎提升至理想的工作溫度，令賽車沒有足夠的抓地力，因此無法造出好成績。加上賽道上同時有52部賽車，實在難以在沒有阻礙下造出快圈成績。結果這名香港車手和隊友們幾經辛苦，只能在金盃級別中排第10位出賽。

到比賽日，車隊仍然以正面心態迎戰，並派上許建德作為先發車手負責起跑。賽事開始後，Jonathan 遇上同樣的問題，輪胎要花整整3個比賽圈才能熱身完畢。但當輪胎的溫度適合後，這位香港車手就立即重拾比賽節奏，圈速得以提升，更加是賽道上最快的銅級車手。結果在交棒給隊友 Chris Froggatt時，車隊已經上升到組別第6的位置。

在維修站時，Sky Tempesta Racing 曾出現小問題，導致損失了5秒時間，令 Chris Froggatt 回到賽道時剛好遇上塞車，導致他的賽段一直受阻。更欠運的是，當全場總成績第一的車手超越 Chris Froggatt 時，安全車因其他車出現意外剛好在此時出來，令93號賽車一下子被前方的同級對手慢了一整圈。比賽繼續後 Chris Froggatt 並沒有放棄，努力保持位置，在比賽最後一小時交棒給 Eddie Cheever III 時，他們仍然在第7位。此時他們力追，希望在完場前追到領先的對手。雖然一直造出不錯的圈速，但可惜時間已經不夠。結果 Sky Tempesta Racing 以組別第6名完成在伊莫拉賽道舉行的首站比賽。.

車隊最終在這場揭幕戰上獲得8分，比預定目標為低，但最重要是能取得寶貴的經驗，認識並學習新的平治-AMG GT3 戰車，並為接下來的比賽做好準備。許建德將會出戰下站於法國的保羅里卡德（Paul Ricard）1,000公里賽，賽事將會在6月3至5日舉行。