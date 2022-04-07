回巢傑志再戰亞冠　鄭展龍誓再贏得球迷掌聲

2018年「亞冠盃」賽場為傑志絕殺柏雷素爾的世界波，宣告了鄭展龍的橫空出世，但這位極具才華的「藍鳥」攻擊手，職業生涯之路並未因此而走得更平坦，傷病和疫情的接連困擾，局限了「龍仔」的發揮，卻沒有抹滅他的取勝意志，港超腰斬後，他重返傑志再起步，勢要在「亞冠盃」賽場上，再次用表現贏得久違了的球迷掌聲。

重遊當年傑志「亞冠盃」首勝的英雄地香港大球場，自然回想起面對柏雷素爾補時階段攻入絕殺球的時刻，「龍仔」和不少球迷一樣，至今仍記憶猶新：「其實球場係好嘈，尤其是入波嗰一刻，大家球迷嘅歡呼係好大聲，但嗰一下我自己反而覺得全場好似好靜，可能我入完波之後成個人空白咗，過咗一兩秒之後，先至回過神來。」這球入波為傑志贏得「亞冠盃」首勝，亦讓當時後備上陣的「龍仔」搖身一變成為賽事主角，贏得滿場掌聲，過程令人難忘，他承認那個入球屬自己職業生涯至今的代表作。

但「龍仔」不屬於傳統意義上的前鋒，入球既不是他的唯一任務，更不是他唯一的追求：「嗰場比賽如果我踢得唔好，就算入波，我都唔會有太大情緒波動，所以第一樣嘢係自己要踢得好，呢樣係最緊要。」難忘瞬間，一轉眼已過去4年，傑志不再是昔日分組賽初哥，而鄭展龍亦逐漸脫離年輕球員的行列，只是從青年軍開始都踏入職業賽場，「龍仔」從未把自己當年輕球員對待：「踢比賽唔可以去諗你係唔係年輕球員，咁樣會影響自己發揮之餘，仲畀咗自己容許失誤嘅藉口，所以我由第一年踢（職業）到依家都唔會諗呢樣嘢。」

過去一季，「龍仔」經歷了他在傑志的第二次外借之旅，加盟冠忠南區，租借費與上陣時間掛鉤的借用條款，加上「龍仔」自身的努力，讓他在南區獲得更多聯賽出場機會。主動要求披上南區10號戰衣的「龍仔」，一度隨這支地區球隊高踞聯賽積分榜榜首。足總盃8強大戰面對母會傑志，他更為冠忠南區射入先開紀錄一球，打破自己超過兩年的入球荒。但好景不常，近年斷斷續續被疫情影響的港超，最終還是逃不過腰斬的命運。

「我冇波嘅時候，啲後衞會覺得呢個人跑得又唔快，又唔夠硬淨，所以唔會理我。」作為進攻中場，「龍仔」承認自己有球在腳的時候，威脅才是最大。對追求觀賞性的球迷而言，傳統10號位置球員與漂亮足球劃上了等號，隨着現代足球戰術要求的演變，近年同類球員的存在感已驟減，對此「龍仔」亦有反思過自己在球場的作用：「對住比較強啲嘅對手，自己嘅跑動要再多啲，但自己本身喺中場範圍覆蓋率唔算大，亦唔係踢法硬淨嘅球員，唔會去踢人踩人，相對就會蝕底。」

「龍仔」2017年經歷十字韌帶大傷，後來亦遇過多次大大小小的傷患，為減少舊患對場上表現的影響，他惟有付出更多時間和汗水，加強肌肉訓練。肌肉可以鍛鍊，但比賽感覺，就只能靠比賽時間累積，要成為獨當一面的球員，少不了穩定的出場機會和發揮空間，這點「龍仔」非常清楚：「踢波冇話限死一定要點踢，你預計唔到對手咩踢法，喺球場上我係比較傾向靠感覺踢波，見到對手喺左邊我就會去右邊，有時下意識就會去保護嗰波，所以係需要有比賽鍛鍊。」

鄭展龍 Profile

出生日期：1998年1月7日（24歲)

位置：攻擊中場

球衣號碼：28號

現效力球隊：傑志

曾效力球隊：夢想FC、冠忠南區

上屆「亞冠盃」，傑志遠赴泰國在賽會制形勢下作賽，成績取得突破，但在及封閉式的環境下作賽，面對空空的球場看台，「龍仔」亦嘆言很想念球迷的吶喊助威聲：「球迷係足球嘅一部分，冇咗球迷，變相球員嘅動力當然會差啲，因為踢波一嚟自己享受，二嚟都想畀人享受。」因為受傷病困擾，加上低迷狀態，令「龍仔」在上屆「亞冠盃」未能獲得太多發揮的機會。即將出戰「亞冠盃」分組賽的傑志，今次提前到泰國備戰，回巢傑志的「龍仔」雖然較遲歸隊，但早前首次熱身賽擔正面對曼谷聯，就即刻把握機會斬獲入球，盡顯表現自己實力的決心。

由於今屆不設球員註冊限制，今次傑志赴泰大軍陣容相當鼎盛，競爭亦勢必更大，對此「龍仔」坦言多少會有擔心，亦認為今次「亞冠盃」征途困難更大，但爭取好表現的目標未曾改變：「首先係要練返起狀態，唔好有傷病，最緊要係球隊贏到波，其次就係盡力爭取入波；自己狀態好啲自然會更有信心，我踢緊嘅時候，會諗點樣享受比賽多啲，咁樣可能會表現好啲。」