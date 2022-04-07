沙維有料到！巴塞隆拿重現昔日火力

歐霸盃8強首回合焦點大戰，法蘭克福主場硬撼巴塞隆拿。巴塞隆拿經過名宿教練沙維改革後，重拾昔日霸氣，近兩仗先後擊敗皇馬同西維爾，升上聯賽次席，各項賽事4連勝，合共攻入11球，火力全開。以佢哋嘅級數踢歐霸盃擺明大超班，今仗有力反客為主，推介客勝。（Now 645周五凌晨3時直播）

身為歐聯常客嘅巴塞季初經歷低潮，搞到要降格踢歐霸盃，只因球隊內部出現混亂所致，隨住沙維臨危受命接手領軍，已經將球隊帶回正軌，特別係冬季增兵後，整體實力全面提升。幾位鋒線新兵包括奧巴美揚及費倫托利斯等表現固然出色，連帶奧士文尼迪比利及迪比呢啲原有進攻球員，都感受到競爭壓力，每次上陣都特別落力，令球隊重現昔日「地上最強」攻力，早前西甲「國家打吡」作客以4比0大勝榜首宿敵皇馬，堪稱踢出近年代表作。

巴塞上場一球小勝西維爾，升上聯賽次席，但由於落後皇馬太多，爭標機會渺茫，加上已經失落西班牙盃，歐霸盃成為哋今季唯一捧盃希望，相信會全力爭標，而且亦唔想打斷依家呢個咁好勢頭，今仗遠征德國，都會盡遣強陣搶攻求勝。

主場嘅法蘭克福喺德甲位處中游，佢哋近4場歐霸盃法定時間90分鐘亦只曾一勝，無論實力同狀態都唔可以同火熱嘅巴塞相提並論，預料就算有地利都只能主守，形勢必然陷入被動。可惜法蘭克福防線表現向來欠佳，近6場歐霸盃都有失波，難以招架巴塞猛轟，睇怕凶多吉少。