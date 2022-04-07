潛在買家落場睇波　車仔球員揞荷包貼油費

因班主阿布拉莫域與俄羅斯關係密切，而遭英國政府制裁的英超球隊車路士，賣盤進度繼續備受關注，作為潛在買家之一的美國富商Todd Boehly，近日就被發現嚟到史丹福橋球場觀戰，貼地作風獲車迷好評。而在賣盤尚未完成的情況下，車仔運作繼續受影響，據報球員甚至要夾錢為球隊大巴出油費。

早前車仔賣盤嘅消息一出，就吸引全球唔少投資者出手，其中由Todd Boehly和瑞士富商韋斯組成財團，亦係接手呢間倫敦球會嘅熱門人選之一。近日呢位美國富商，就被發現以一身低調打扮現身倫敦，去到史丹福橋球場睇波，見證車路士喺歐聯8強首回合，以1比3輸畀皇家馬德里。有車仔球迷就喺網上留言，大讚身為富豪嘅Todd Boehly，願意親身去球場睇波認真貼地，認為佢係車仔新班主嘅合適人選。

作為美職棒洛杉磯道奇班主之一的Todd Boehly，對投資體育產業並不陌生，現時除咗以佢為首的財團之外，美國商人Ricketts家族財團，以及由前利物浦主席Martin Broughton率領嘅財團，都有意爭奪車仔擁有權。

不過賣盤結果一日未確定，受制裁影響嘅車仔，仍然只可以有限度運作，除咗軍醫同物理治療師等與一隊相關人士之外，球會嘅營業、人力資源及會計等其他部門，都已經停止運作。據西班牙媒體報導，雖然車仔職員仍然如常有糧出，但喺球會戶口被凍結嘅情況下，車路士已經無辦法應付其他開支，球員甚至要自己揞荷包，幫球會大巴出油費。