表現欠佳老羞成怒　費查粗口問候球迷

曼聯今季成績欠佳，惹來一班「紅魔」擁躉非常不滿。周日（3日）賽和李斯特城1比1嘅賽事入面，一位季票持有者向後備席大鬧曼聯球員冇鬥心，但就被技術總監費查以一句「你係邊X個！」還擊，引起公眾譁然。

曼聯今季成績未見起色，目前僅得51分排第7，仲要為前四嘅位置而掙扎，周日（3日）主場鬥李斯特城更被對手逼和1比1，惹來球迷恨批。而喺呢場波入面，一位25歲曼聯季票持有者Jamie Caplan更加喺失波之後向愛隊後備席大鬧：「你哋似戰鬥緊咩？你哋根本唔在乎！」

Jamie Caplan事後向《曼徹斯特晚報》透露，當時曼聯技術總監費查竟然向佢還擊：「佢係唯一一個擰轉面向我反擊，叫我坐低同問我係邊X個！」Jamie強調自己嗰句說話冇針對費查，只係對球隊愛之深責之切，卻被費查咁樣用粗口問候，佢為此感非常憤怒：「我真係好嬲，作為一個季票持有者，我為曼聯付出過咁多錢。佢似乎唔太鍾意我講嘅說話，但佢唔能夠否認，因為佢深知球隊表現唔合乎球迷期望。」

《曼徹斯特晚報》補充，曼聯知悉事件後意圖補鑊，打算同Jamie同其他季票持有者坐埋一齊傾，嘗試解決件事。