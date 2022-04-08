費倫托利斯金球救駕　巴塞保不敗82%入4強

周五(8日)凌晨歐霸盃8強首回合賽事，近況大勇嘅巴塞隆拿作客法蘭克福陷入苦戰，最終靠一次美妙組織由費倫托利斯入波救駕，逼和對手1比1力保不敗。費倫托利斯呢個入波非常關鍵，事關巴塞歷來歐洲賽淘汰賽首回合作客和波，有82%機會成功闖關，歐霸4強席位在望。

巴塞今場強陣出擊，控球高但反擊唔及主隊銳利，上半場互有攻守下踢成0比0。換邊後3分鐘法蘭克福打破僵局，卡拿夫禁區頂「窩利」轟入世界波。巴塞失守後奮力反撲，後備入替嘅奧士文尼迪比利66分鐘策動進攻，同法蘭基迪莊、費倫托利斯幾次美妙撞牆後，由費倫托利斯禁區內射入。法蘭克福尾段有杜達被逐，但賽果維持1比1至完場。

今場和波令巴塞嘅不敗走勢增加到14場，係球隊自2019年以來最長不敗走勢，更重要係呢場和波令巴塞晉級機會大增。數據顯示，巴塞歷來歐戰淘汰賽，有34次首回合作客和波紀錄，當中28次順利喺次回合晉級，包括最近10次全部成功晉級，係非常有利嘅數據。

巴塞教練沙維賽後表示對結果滿意：「法蘭克福嘅反擊非常恐怖，比我哋預計之中更加困難，呢啲就係歐洲級數嘅比賽，次回合返魯營球場，球迷一定要盡量向對手施加壓力，我哋都滿意今場嘅結果。」