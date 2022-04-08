2R火爆反面！C朗回應朗尼批評：妒忌我呀？

昔日曼聯「2R」C朗拿度同朗尼，喺國家隊比賽期間已曾經有「過節」，估唔到兩人分道揚鑣多年後，近日竟然公開反面！

打比郡領隊朗尼日前去《天空體育》節目評論曼聯，直指C朗今季回歸並唔成功：「C朗喺季初入咗好多重要入球，但如果要展望未來，曼聯應該喺未來2、3年重用更年輕、更有決心嘅球員。好明顯C朗已開始過氣，佢唔再係20幾歲嘅C朗，冇錯佢係入球嘅威脅，但喺其他方面曼聯需要更年輕嘅球員。」

朗尼之後將一張佢同加歷查喺節目入面嘅合照擺上IG，估唔到竟然引嚟C朗留言反擊，C朗只係回應「2個妒忌者」，再配上一對眼睛嘅emoji，暗諷朗尼同加歷查因為妒忌自己而作出批評，呢次「開火」迅即成為網民熱話。朗尼喺打比郡嘅賽前記者會再回應：「我想話呢個世界上，冇一個球員唔妒忌C朗，佢嘅足球生涯、獎盃、賺到嘅錢、6塊腹肌同完美身體......除咗美斯之外，所有球員都妒忌佢。」

C朗同朗尼喺2004年至09年間，成為曼聯攻擊線上嘅孖寶，合作拎過3次英超冠軍同1次歐聯冠軍。雖然球場上面合作無間，不過2大天王都曾經有過心病，06年歐國盃8強英格蘭對葡萄牙，朗尼喺比賽期間踩中卡維奴，當時C朗極力叫球證出示紅牌，成功後更被影到向場邊「單眼」示意計劃成功，而事後朗尼就話冇因為呢件事而記恨C朗。