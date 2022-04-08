老虎回歸！活士復出首戰交出2小鳥

看似陌生但又熟悉的畫面！46歲的高球巨星老虎活士，自2020年的車禍濶別了球壇508日，周四出戰美國大師賽盡顯昔日風采，在復出的首場賽事交出低標準1桿的71，落後領先的南韓球手任成宰僅4桿，絕對有機會爭逐錦標。

這位五屆大師賽冠軍的魅力沒法擋，每洞都有幾萬人的球迷跟隨比賽，場面壯觀，而穿上桃紅色襯衣的活士就是萬綠叢中一點紅，甚為搶鏡。活士因為車禍，右腳差一點截肢，進行了手術要在右腳上鑲滿了金屬釘，他的步行也不像以往的走得輕鬆，但首輪表現相當不俗，交出3隻小鳥(低標1桿)，但吞下兩個柏忌，位列第10，落後以67桿領先的南韓球手任成宰4桿。

「在奧古斯塔打球你需要精準控制落點，這是我今天要做的事，把球打在正確的位置上，今天做得不俗。」事實上，經過這嚴重車禍後能再次參加高水平的職業賽事，對活士來說已是一個勝利。比賽中不難看到活士蹣跚的腳步，畢竟右腳仍在恢復中，特別是球場的山路是一個嚴峻考驗，「我會感到疼痛，但現在只是第一輪，我還有三輪比賽需要參加，能夠回到比賽，在賽場上受到歡迎，對我來說是幸運的事。」相信球迷一定會為活士繼續打氣。

至於暫時領先的是24歲的任成宰，他打了5隻小鳥及1隻老鷹(低標2桿)，吞下兩個柏忌，單輪以低標5桿的67，獨佔鰲頭。現任世界「一哥」舒菲亞(Scottie Scheffler)則以69桿暫列第3，衞冕冠軍日本的松山英樹則以平標準的72桿，並列第18位。

美國大師賽是男子高球壇今年首場大滿貫，總獎金達1150萬美元，而冠軍可袋走270萬美元兼穿上代表榮耀的「綠戰袍」。