《明鏡周刊》再爆黑幕　曼城面臨3大指控　

曼城喺英超冠軍前哨戰對利物浦前，再被德國《明鏡周刊》大爆黑幕。曼城2年前因《明鏡周刊》爆料而一度被歐洲足協禁賽2年(事後上訴成功)，近日面臨新一輪指控，包括非法簽約年輕球員、贊助費造假以及用假合約嚟隱瞞領隊收入3大指控。今次踢爆或會逼使已調查3年嘅英格蘭足總加速「做嘢」。

德國《明鏡周刊》最新一期大踢爆，指英格蘭足總自2019年開始已調查曼城嘅「非法勾當」指控，而佢哋作出嘅調查就提出3大罪狀。首先係非法簽約16歲以下球員，報道指曼城違規向年輕球員嘅父母及經理人提供金錢，逼使球員簽約，例子包括當年簽入只得14歲嘅查頓辛祖。

第2個指控係虛報贊助收入，調查指出曼城由阿布扎比嘅贊助收入只佔「少數」，絕大部份贊助收入都係嚟自班主文梳亞嘅私人財富，令球會可以逃避歐洲足協財政公平條例嘅審查。最後一項指控係關於前領隊文仙尼，報道指曼城喺2009年向佢開出一份虛構出嚟嘅「諮詢合約」，包括175萬鎊年薪，以及最高達到950萬鎊嘅獎金，隱瞞文仙尼大部份收入。

曼城方面拒絕就《明鏡周刊》最新指控作出回應，不過英國《衛報》引述曼城嘅消息人士，指曼城認為《明鏡周刊》只係延續2年前嘅「攻擊」，刻意損害曼城形象。歐洲足協喺2020年曾經就《明鏡周刊》嘅爆料同洩密電郵，罰曼城禁踢歐洲賽2年，但曼城向國際體育仲裁法庭上訴後，成功將禁令推翻。