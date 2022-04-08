【德乙】雷根斯堡取W使命必「達」

周四深夜德乙對決，雷根斯堡主場鬥恩高斯達特。雷根斯堡近年面對恩高斯達特，戰績彪炳，明顯食住對手，今場再遇私房菜，絕對不會留力，有望乘主場之利再下一城，主勝值博。（On.cc東網周五深夜12:30開賽）

積分榜墊底的恩高斯達特，上場奮戰不懈，以3比2艱難擊敗同處降班區的奧厄，終於再嚐贏波滋味，但球隊今季面對實力較強的對手，多數無力招架，輸多贏少的情況恐怕難以改變。近年穩佔德乙中游位置的雷根斯堡，今仗雖然有主力中場保卡爾法停賽，但整體實力仍在對手之上。回顧往績，兩軍近5次交手，雷根斯堡全勝，今場看好主隊靠地頭優勢再取W。

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周五5:45pm 澳職 阿德萊德聯 對 FC麥克阿瑟

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周六0:30am 德乙 雷根斯堡 對 恩高斯達特

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