球后歸來！細威自爆今年溫網復出

擁有23個大滿貫冠軍的「細威」S威廉絲，自爆在今年溫網復出，相信可為女子網壇帶來新衝擊，細威自去年溫布頓之後已經足足一年沒有在職業賽場上亮相。

一直想爭取生涯第「24貫」的細威，去年溫網因傷退賽，隨着缺席美網，甚至選擇放棄代表美國出戰東京奧運，而今年初的澳網亦因為未滿意自己的狀態進度沒有參加。周四與NFL球星洛傑斯在個人社交平台的限時動態中透露復出時間表，「我們正討論復出，他不斷催促我，我應該準備在溫布頓，已經急不及待！」當洛傑斯再問細威:「那美網會打嗎?」細威即回答:「溫網是在美網之前呢！我會先參加溫網，期待！」看來細威已準備就緒。

細威正爭取破紀錄的24個大滿貫冠軍，而她上一次奪得大滿貫已追溯到2017年的澳網，隨後她產女後復出，並在2018年美網及2019年溫網闖入決賽，可惜均屈居亞席。

今年的溫網將於6月27日及7月10日上演，她曾7奪這個草地大滿貫，而因缺席賽場已久，其世界排名已降至246。

此外，與細威奮戰多年的教練莫拉托魯周四宣布已成為羅馬尼亞名將施蒙娜的全職教練：「今天是我當教練的新章，因為我將是施蒙娜的教練...幾星期前我曾與莎蓮娜(細威)商量，大門為我而開，至少短時間內可與其他人合作。」