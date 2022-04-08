基斯甸艾歷臣重生　熱刺力斟夏季回巢

基斯甸艾歷臣季中加盟賓福特後，表現相當搶鏡，據報英超球隊熱刺有意喺今夏，力斟依名丹麥國腳回巢。艾歷臣目前同賓福特嘅合約只係去到今年6月，除咗熱刺外，有傳仲有多支球隊對佢感興趣，包括曼聯同紐卡素等。

自從上年歐國盃因心臟問題暈倒球場後，艾歷臣只係用咗好短時間就完全康復同操弗番；上場聯賽對車路士，依名30歲中場仲幫賓福特射入反超前一球，帶領球隊作客大勝4比1，季中重返英超後，暫時上陣4場已經交出1入球、1助攻，成為陣中必然正選。佢早前仲有份入選丹麥國家隊大軍名單，出戰國際友誼賽，狀態有保證。

基斯甸艾歷臣喺2013年夏天，由阿積士轉投熱刺，直至2020年夏天先離隊加盟意甲國際米蘭。上季效力國米期間，佢亦曾經跟隨現任熱刺領隊干地，一齊拎到聯賽冠軍，雙方有一定默契。艾歷臣曾經為熱刺上陣305場，錄得69個入球、90次助攻，今次如果能夠重返成名地，相信無論係佢本人，定係熱刺球迷，都會非常開心。