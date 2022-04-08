金球+撲救　費利浦薩‧梁興傑膺年度最佳

雖然今個港超聯球季經已腰斬，但為了不讓球員的汗水白流，以及對每一位「每月最佳」當選球員的尊重，較早前facebook專頁「我撐本地波」與贊助商Hanstti Soccer商量過後，決定為今季9月至1月的「最佳金球」及「最佳撲救」作一次總選。經過一網上投票後，最終由晉峰外援球員費利浦薩榮膺年度「最佳金球」，以「最佳撲救」則由標準流浪門將梁興傑當選。

本身是11月「最佳金球」得主的費利普薩，目前正身在西班牙，當他得悉自己成為年度最佳後，投過IG訊息表示：「首先非常感謝投票畀我嘅人，雖然今個球季咁樣結朿咗，但能夠攞到個人獎項，都算係一件好開心嘅事啦！我想多謝每一位晉峰隊友，感謝每一位教練嘅信任，同埋球會嘅支持！」

至於12月「最佳撲救」得主「09」梁興傑則謂，對能繼2018至19球季後，再一次成為年度最佳感到非常高興：「好開心可以到大家的認同，疫情下大家都辛苦喇，希望可以好快再喺球場同大家見面。仲要多謝『莫生』(即標準流浪會長莫耀強)、Philip(即標準流浪總監李輝立)，同埋咁多位教練同隊友，多謝晒。」

費利浦薩和梁興傑兩位年度最佳，除可以得到由Hanstti Soccer送出的獎座同精美禮品包之外，亦可獲仁和堂送上巨型禮物籃，以作鼓勵。