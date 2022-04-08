英超冠軍關鍵戰 曼城紅軍炮製入球騷

周日晚英超爆發「冠軍前哨戰」，曼城主場迎戰利物浦。「藍月亮」暫以1分領先「紅軍」，今仗勝負隨時決定本季英超冠軍誰屬，曼城的控傳踢法配合「無鋒陣」攻守兼備，利物浦聯賽10連勝後上氣勢凌厲，雙方近5次碰頭4次開3球或以上，今仗會是一場緊湊的對攻大戰，入球大[2.5球]值博。 (球賽編號：(日)55 Now 621周日晚11:30直播)

歐洲球壇踏入4月，是列強爭冠的最後直路，曼城、利物浦兩支英超雄師在聯賽及盃賽鬥得難分難解，本周日英超及下周英足盃4強，連續兩周在賽場相遇，為兩軍「地獄4月」的賽程揭開序幕。

已經率先贏得英聯盃的利物浦，正向「4冠王」目標進發，近10場英超全勝，追到只落後曼城1分，氣勢一時無兩。曼城上周擊敗般尼，憑雄厚的實力及板深度亦迅速反彈，對聯賽、歐聯及英足盃錦標同樣志在必得。

首循環雙方踢成2:2，未能分出高下，今場英超正面交鋒，絕對是冠軍誰屬的關鍵一戰。周中歐聯8強首回合，兩隊分途出擊，曼城主場1:0險勝馬德里體育會，利物浦則作客3:1砌低賓菲加，兩隊齊齊先拔頭籌，為今仗「冠軍前哨戰」一壯行色。

曼城1月中曾領先踢少兩場的利物浦14分，但隨住賽和修咸頓及水晶宮，以及不敵熱刺，其領先優勢幾乎全部蒸發，亦反映出球隊近況不及對手穩定，面對來勢洶洶的利物浦，身經百戰的曼城戰將定必傾力求勝，以奇雲迪布尼及根度簡為首的攻擊陣容是信心保證，然而魯賓戴亞斯缺陣，由拿樸迪夥拍尼敦阿基的防線組合，始終是防線一大隱憂，隨時成為「紅軍」的突破缺口。

紅軍攻擊點多鬥心十足

就算對手連場失分，亦要自己保持全勝才能追近，利物浦就成功做到此點，英超錄得10連勝，鬥心十足。現時紅軍攻擊陣容完整，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼狀態大勇，迪亞高祖達、羅拔圖法明奴，以及新加盟的路爾斯戴亞斯，均具數胡能力，阿歷山大阿諾特復出令側擊力更強，但他頻頻助攻，亦令曼城有不少反擊機會，令這場英超大戰很大機會演變成「入球騷」。

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