亞協盃　理文熱身賽小勝警察特羅

赴泰國備戰「亞協盃」東亞區附加賽的理文，周五（8日）與泰超球隊警察特羅進行熱身賽。結果憑洛迪古斯及基華尼頓，於比賽第二節各入1球，理文最終以2比1，擊敗第三節成功破蛋的警察特羅。

今場熱身賽分3節進行，每節30分鐘。理文正選由洛迪古斯擔任箭頭人物，李康廉及基華尼頓負責兩翼側擊，中村祐人、亞哥斯達及戴上隊長臂章的顏樂楓坐鎮中場，徐宏傑和余煒廉鎮守後防中路，門將陳嘉豪負責把守大關。至於即將要面對聯賽重開的警察特羅，一如賽前所料收起一眾主力，派出年輕球員及副選應戰。

理文首節開局就採取主動，靠兩翼側擊對警察特羅後防施壓。7分鐘，基華尼頓推入大位橫傳禁區頂，中村祐人施射高出。表現活躍的基華尼頓繼續發難，13分鐘左路落底傳中，洛迪古斯未能形成有效攻門，後上的李康廉補射亦吿高出。4分鐘後，基華尼頓K角位自己起腳，被對方門將擋出底線。27分鐘顏樂楓交出長傳，基華尼頓接應突破後起腳，射門僅僅柱邊出界，雙方首節互無紀錄。

理文今場大打前場壓迫戰術，場邊不斷傳來主教練陳曉明提場的呼喊聲。繼續控制戰局的理文，次節第12分鐘有李康廉右路突破後交橫，基華尼頓面對空門射中柱，其後余煒廉接應角球頭槌攻門，亦未能命中目標。7分鐘後，理文終於打破僵局，李康廉右路快放傳中，洛迪古斯頭槌建功，為球隊取得1比0領先優勢。25分鐘，基華尼頓禁區內擺脫對方守將，推大位射門得手，為球隊再下一城。

兩球在手的理文，第3節作出多個調動，包括換入金承龍、列斯奧、翁煦濤及荷西安祖。惟變陣後，理文控球優勢有所減弱，令對手搶回不少攻勢，8分鐘，警察特羅14號球員接應長傳，殺入禁區射門建功，為球隊追成1比2。4分鐘後，亞哥斯達禁區頂的施射，亦吿斜出。其後理文再換入杜查祖利亞、羅焯熙及黃皓雋。臨完場前，杜查祖利亞沿右路殺入禁區傳中，亞哥斯達射門被對方門將擋出。最終雙方未能再增添紀錄，理文以2比1擊敗警察特羅。