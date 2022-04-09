【港籃退賽】重組時間線　亞洲籃協有權開巨額罰單

香港男子籃球隊退出亞洲盃外圍賽（第一階段）賽事受到各方關注，當3月底本港的疫情依然嚴峻時，亞洲籃協定出賽事報名「死線」，香港籃球總會主席陳瑞添表示，疫情令港籃停罷多月，球隊沒球場、沒訓練、沒狀態下，加上賽事安排變數亦大，香港要確保能派隊出賽面臨重重困難，這是退出的最主要原因。另外，如港隊應承了參賽，但最終因疫情而無法成行，亞洲籃協有權開出巨額罰單。

FIBA亞洲盃為歷史悠久大賽，香港自1960年代以來成為比賽常客。上屆賽事受新冠疫情籠罩多度改期，令港隊未能完成全部小組賽事，但去年港籃仍赴約旦「隔離泡泡」對陣關島。而新一屆賽事（2025年）的外圍賽，籃總去年亦已報名參加，賽會編配了香港與關島、新加坡、柬埔寨同處C組。亞洲籃協決定賽事於今年6月在4個國家開打，惟港隊於上月截止報名時，決定退出。

「香港隊決定不參加，主要的原因是這幾月所有的場地都封閉，球隊停罷，加上疫情仍然嚴峻，根本沒球隊參賽。」籃總主席陳瑞添解釋，「香港隊如果沒有三至四個月的遴選及訓練，怎出去跟人打? 這是代表香港的。」

「另一大問題是，去年亞洲籃協安排亞洲盃外圍賽，一時安排在沖繩，一時安排在菲律賓，我們若去不成便要罰款港幣百多萬，當時也受疫情影響，入選港隊的7至8成球員不願意到約旦比賽，最終球隊只能派出青年軍，好艱苦才找到機票及酒店，避免了繳付巨額罰單。」

他同時澄清「經費不足」並不是退賽的原因：「不是政府不肯贊助經費，這方面不是問題，如果我們向政府提出，就算批不到，我們也會想辦法籌募，不是經費問題。」他重申，疫情才是決定缺陣的主因，「總會已從各方面很小心考慮，才向亞洲籃協申請免役，並獲得大會接受。」除港隊外，同組的柬埔寨，及多支球隊退出，共有5隊棄戰。

港籃一直渴望政府重啟球場作練習，直至本月6日傳來消息，政府針對香港運動員備戰9月亞運會的需要，決定在短期內重開籃球場，港籃各級別不用等到4月底（原定防疫措施放寬日期），可望於下周初重投操練，這將是自今年1月初「封館」以來，足足3個月的首次練習。陳瑞添坦言會按疫情發展，計畫安排友賽給亞運隊提升戰力:「當役情退後，我們會為香港隊安排一些比賽，或與附近省份找一些水平比我們高的球隊打友誼賽，如廣東隊或其他城市都希望安排去集訓及訓練。」