勞基梳爾緊急做手術　缺陣4場大戰

曼聯看守領隊蘭歷克宣布1個不利消息，左後衞勞基梳爾因為舊患復發，需要接受手術，移除右腳2粒金屬螺栓，估計將休息2至3星期，意味會缺陣4場大戰，包括周六(9日)晚英超作客愛華頓，以及跟住3場聯賽對諾域治、利物浦、阿仙奴。

勞基梳爾2015年9月歐聯對燕豪芬，被踢斷腳，需要開刀用金屬螺栓固定骨折部位，一度養傷11個月。蘭歷克表示，呢位26歲英格蘭國腳上月底踢國際熱身賽時，感到舊患位置痛楚，上場英超對李斯特城，情況惡化，踢完上半場被換走。事後根據醫生建議，勞基梳爾需要接受手術，移除右腳金屬螺栓，預料將抖2至3星期。

勞基梳爾近年表現出色，踢法攻守兼備，屬於紅魔鬼必然正選，佢養傷之下，勢必削弱球隊左路攻守能力，加上曼聯未來4場對手之中，仲包括2支勁旅阿仙奴、利物浦，搶分非常困難，要爭入前4位參加下屆歐聯，並唔樂觀。

屋漏偏逢連夜雨，除咗勞基梳爾開刀倦勤之外，中堅華拉尼、中場麥湯米尼、前鋒卡雲尼都因傷無緣周六(9日)晚作客愛華頓，近4場英超僅1勝嘅曼聯又有失分危機。