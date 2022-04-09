倫敦雙雄分途出擊　有殺無賠

周六(9日)晚10點，英超倫敦雙雄分途出擊，其中車路士將作客修咸頓，中游分子修咸頓無欲無求下，最近失分頻頻，今仗隨時再踢「風流波」。車路士歐聯8強首回合主場1比3慘負皇馬，出線形勢不樂觀，但其實表現唔差，只要改善埋門一腳仲有希望，今仗定必集中火力爭勝鎖定聯賽前4位置，亦為次回合作客皇馬絕地反擊進行預演，鬥心不容懷疑，客勝必捧。（Now 621周六晚10時直播）

車路士上仗聯賽主場1比4大敗予賓福特，5連勝走勢終止，前4位置亦有所動搖。不過球隊聯賽作客表現有保證，15戰10勝3和2負，近3仗更轟入8球，藉近7場作客全勝氣勢，今仗有力反客為主。「藍戰士」今季入球點分布極廣，暫時已多達16名球員在聯賽取得進帳，包括上仗亦由後衞魯迪格先開紀錄，勢令修咸頓防不勝防。

修咸頓「上岸」戰意成疑

修咸頓上仗作客賽和列斯聯，近4仗聯賽未嘗一勝，包括曾以4球大敗予阿士東維拉。球隊季初表現神勇，賽前已手握36分，護級穩陣，下季基本上肯定繼續留在英超，餘下賽事戰意成疑，今仗雙方氣勢此消彼長下，相信「聖人」凶多吉少。

阿仙奴反撲明恰白禮頓

數字上仍係英超前4爭逐失分最少嘅阿仙奴，主場迎戰白禮頓不容有失。「兵工廠」上仗意外吞水晶宮3蛋，今仗返主場肯定會奮力反撲，佢哋喺酋長球場向來「欺善怕惡」，面對實力較弱球隊絕少甩拖，白禮頓到訪肯定凶多吉少，主勝定過抬油。（Now 622周六晚10時直播）

阿仙奴上場作客以0比3不敵水晶宮，並因得失球差唔及多踢1場嘅熱刺，跌落第5位，對於爭入前4參加下屆歐聯造成打擊，餘下聯賽每仗都會當成決賽咁踢。事實上「兵工廠」季尾狀態唔錯，就算上仗輸波，近8場聯賽都有6勝，而且今季主場表現「正氣」，除輸畀曼城、利物浦、車路士3強之外，其餘12場聯賽主場對住較弱球隊，獲10勝2和佳績，白禮頓實力一般，難喺酋長球場作惡。

白禮頓季初成績理想，中游位置已經非常穩陣，既不愁降班亦難搶歐戰席位，所以球隊近期戰意明顯不足，近7場聯賽僅得1和6負，對上6場更有5仗交白卷，首席射手馬奧比已接近2個月冇入波，白禮頓態沉兼士無鬥志，難阻阿仙奴全取3分。

直播表

周六12:00pm 日乙 岩手盛岡仙鶴 Vs 群馬草津溫泉

有線661、601台

周六12:05pm 澳職 西部聯 Vs 威靈頓鳳凰

無綫85台

周六2:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 熊本羅亞素

HKJC TV app

周六15:05 澳職 西悉尼流浪者 Vs 布里斯班獅吼

無綫myTV SUPER

周六4:00pm 日乙 FC琉球 Vs 岡山綠雉

有線661、601台

周六5:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 墨爾本城

無綫myTV SUPER

周六6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 柏雷素爾

有線661、601台

周六7:30pm 英超 愛華頓 Vs 曼聯

Now 621、611

周六7:45pm 英冠 錫菲聯 Vs 般尼茅夫

有線662、602台

周六8:00pm 西甲 卡迪斯 Vs 貝迪斯

Now 632

周六9:00pm 意甲 安玻里 Vs 史柏斯亞

Now 638

周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 奧格斯堡

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 修咸頓 Vs 車路士

Now 621

周六10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 白禮頓

Now 622

周六10:00pm 英超 屈福特 Vs 列斯聯

Now 623

周六10:00pm 英冠 史雲斯 Vs 打比郡

有線662、602台

周六10:15pm 西甲 馬略卡 Vs 馬德里體育會

Viu TV 96、Now 632

周六11:00pm 法甲 蘭斯 Vs 雷恩

Now 639

周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 維羅納

Now 638

周日0:30am 英超 阿士東維拉 Vs 熱刺

Now 621

周日0:30am 西甲 維拉利爾 Vs 畢爾包

Now 632

周日1:00am 美職 奧蘭多城 Vs 芝加哥火燄

Now 639

周日2:45am 意甲 卡利亞里 Vs 祖雲達斯

Now 638

周日3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 基達菲

Now 632、611

周日3:00am 法甲 克萊蒙特 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周日7:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC洛杉磯

Now 638

周日8:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs FC多倫多

Now 639

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 波特蘭伐木者

Now 639