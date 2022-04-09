反面大報復！艾斯高考慮轉投巴塞

皇馬中場艾斯高將於今季結束後約滿，由於會方無意同呢位29歲西班牙國腳續約，意味佢今夏必須離隊，早前傳出意甲球隊費倫天拿有意簽入艾斯高，但佢傾向留喺西班牙搵食，甚至不排除加盟皇馬死敵巴塞隆拿。

艾斯高由2013年一直效力皇馬至今，但近幾年淪為後備，安察洛堤今季執教皇馬後，艾斯高上陣機會更加少，各項賽事只有14次披甲，所以會方早已經放棄同佢續約。

不過，艾斯高始終有一定名氣及實力，唔少西甲球隊有興趣邀請佢加盟，現時排聯賽第2位嘅西維爾就係其中之一，巴塞隆拿亦有意加入爭奪，以佢嘅優秀個人技術，有能力擔任沙維、哥迪奧拿以往喺巴塞嘅中場組織者角色，或者會係艾斯高一條新出路。

值得一提，現任西班牙國家隊主帥安歷基喺球員時代，都係由皇馬轉投巴塞隆拿，成為一代名將。

另外，巴塞中堅碧基上仗歐霸盃受傷退下火線之後，會方證實佢左腳大腿肌肉受傷，未知幾時可以復出，意味將會缺陣下周一(11日)凌晨西甲作客利雲特。