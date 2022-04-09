港甲　艾華入籍只差一步　足總研5月辦新盃賽

港甲球隊高力北區周五（8日）透過Facebook專頁，宣布陣中喀麥隆裔翼鋒艾華，於上月初成功領取香港永久性居民身份證，正式成為香港人，並即將完成入籍程序，有望為港隊再添入籍兵。此外，據悉足總正計劃待政府重開球場後，為甲組或以下聯賽舉辦一項盃賽賽事，以取代因賽期不足而被迫取消的低組別聯賽。

現年30歲的艾華2015年來港，曾效力南華及香港飛馬，並於2014/15賽季成功入選香港足球明星選舉最佳11人陣容，過去一季他轉戰港甲，為高力北區在14場賽事中攻入15球。艾華透露自己有望在短期內完成入籍程序：「若然我能夠得到足總的推薦信的話，相信最快可以在兩個月以內取得特區護照。」對於日後有機會為港隊披甲，艾華亦表示期待：「雖然我今季並非在本地頂級聯賽球會效力，但我仍然保有良好的狀態，因此如果代表隊的教練需要我，我希望可以為香港隊出戰各項賽事。」

除此之外，據消息指足總有計劃在政府重開球場後，於5月中至6月期間為甲乙丙組等聯賽各自舉辦一項盃賽賽事。每項賽事將視乎參賽隊伍數目分成若干組，每組約4隊並以單循環形式對賽，首、次名出線球隊將進行淘汰賽爭奪冠軍，預料盃賽將取代因賽期緊逼而難以完成所有賽事的聯賽。近日足總向有關球隊派發問卷，徵詢各會對參賽的意願，以及詢問各隊職球員是否符合疫苗通行證的條件。