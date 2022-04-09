英超前4爭崩頭　曼聯欠銳半場咬唔入拖肥

英超前4混戰激烈到暈，除咗榜首雙雄曼城同利物浦應該最穩陣外，車路士、熱刺、阿仙奴及曼聯，為餘下兩張歐聯入場券爭崩頭，「3哥」車仔突然走晒樣兼有歐聯後顧，危機初現，阿仙奴近3仗聯賽兩度落敗，畀同分嘅熱刺憑較佳得失球暫時搶走第4位，但仍有打少1場優勢，曼聯亦只係落後熱刺3分，今晚佢哋四路興兵，1分都不能少，場場都係「決賽」咁關鍵。

周六(9日)晚英超「前4大亂鬥」，由早場愛華頓主場硬撼曼聯開始。「紅魔」雖然有心爭前4，但球隊狀態麻麻，今場作客出戰，相信都唔敢壓得太前。至於「拖肥糖」深陷降班危機，上半場好氣好力時應該頂得住曼聯，半場和值得一試。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

曼聯上場僅以1比1逼和李斯特城，近4場聯賽只得1勝，要爭入前4之後嘅比賽不容有失。喺基斯坦奴朗拿度、卡雲尼兩大射手接連缺陣，加上查頓辛祖等主力表現未如理想下，球隊過去6場只入6球，兼製造唔到太多有威脅埋門，攻力令人擔憂。雙方首循環交手踢成1比1，紅魔鬼佔唔到太大優勢，今場再碰頭早段發威機會唔大。

愛華頓主場硬淨

愛華頓上場護級「6分波」，作客2比3不敵般尼，近7場聯賽只得1勝，深陷降班漩渦，球隊仲要遇上魔鬼賽程，對完曼聯之後，未來4場需要兩對李斯特城、作客硬撼利物浦，以及主場迎戰車路士，今場搶分決心毋庸置疑。

「拖肥糖」主場硬淨，今季14戰只失19球，早前對豪門曼城都只係輸1球，今場仲有米克堅尼、阿倫盧利奧坐完波監，半場絕對有力守和曼聯。