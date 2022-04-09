歐洲最佳U21排名出爐　格連活特仲排第2？

據瑞士著名體育研究機構CIES（足球天文台）調查，當今歐洲最佳U21球員排名，阿仙奴新星布卡約沙卡大熱當選，不過因涉嫌強姦、謀殺恐嚇等罪名嘅格連活特，仍然排喺次名，反而祖迪比寧咸只排第24位。

足球天文台統計歐洲32個聯賽嘅數據，計算用波、效率、攔截、射門等各種能力，排出當今100大歐洲最佳U21球員，結果20歲嘅沙卡高踞榜首。沙卡今季喺阿仙奴已有10個入球，亦係英格蘭國家隊穩膽之一，前途無限。

不過，因官非纏身而消失2個幾月嘅曼聯青訓格連活特，仍然喺榜入面排第2位，壓倒比勒費爾德嘅奧地利新星柏德列溫馬。英國《太陽報》指英國警方就格連活特嘅控罪已提交報告，日內就會決定係咪正式落案起訴。

沙卡嘅阿仙奴隊友加比爾馬天尼利排喺第14位，而多蒙特中場祖迪比寧咸只排24位，令人意外。

歐洲最佳U21球員TOP 10

1 沙卡(阿仙奴)

2 格連活特(曼聯)

3 柏德列溫馬(比勒費爾德)

4 加華度爾(RB萊比錫)

5 米高奧利斯(水晶宮)

6 軒格比(利華古遜)

7 盧克巴(里昂)

8 干卡路(賓菲加)

9 歷高威廉斯(畢爾包)

10 佐真尼奧魯達(賀芬咸)