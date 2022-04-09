事故頻生鬥到天黑　勒卡歷克服視野不清奪頭位

F1澳洲站濶別兩屆終於回歸，但今天（9日）排位賽卻接二連三發生炒車及事故，要兩度出現安全車，包括史杜爾與拉蒂菲相撞，而「新冠康復者」維度爾首度落場卻涉於維修站超速被罰款，排位賽鬥到日落暗黑，最終法拉利車手勒卡歷克服視野不足的影響，於Q3超越「韋少」，成功拿下周日正賽的杆位，「韋少」麥斯韋斯塔本與紅牛隊友佩雷斯分列第二、三。（now680周日下午12時45分直播澳洲站正賽）

因疫情關係，澳洲站於2020年臨場取消，今次10支車隊重臨墨爾本的艾伯特公園賽道，特別令人期待。在最後一節練習賽，雅士頓馬田遭遇「雙災難」，維度爾與史杜爾的戰車先後炒車，四屆世界冠軍維度爾更於賽前駕駛電單車回到維修站，被賽會罰款5000歐元，禍不單行的是，他其後於限速80公里的維修站超速，令車隊再收600歐元款單。

至於加拿大籍車手史杜爾雖然趕及出席Q1，但他卻與威廉士車手拉蒂菲相撞，戰車受損，賽會亦出現紅旗。史杜爾爆粗鬧拉蒂菲，而後者高呼冤枉：「我不明白他（史杜爾）做甚麼，他只看自己的鏡子，但現在毀了我的車。」其後效力阿爾派的阿倫素「自炒」，紅旗再度出現。

連串事件未有擾亂車手榜領先的勒卡歷，他於Q3造出17.868秒的最快圈速，成功壓過「韋少」而繼巴林站後拿下本季第二個排頭位。與此同時，亦打破了「平治黑帝」在墨爾本賽道的霸權，咸美頓曾8次在此取得杆位，包括對上6屆均由他排頭位，但在平治戰車今季的性能減弱，他今天只能爭得第5名。

「以往我在此賽道都有點掙扎，但幸好今次在Q3我能夠將所有元素配合起來，好開心能贏得排位賽。」勒卡歷表示。至於麥斯韋斯塔本賽後坦言對戰車的狀態感到不太順心：「感覺不好，我整個周末坐在車內都總是感覺不佳，我們需要認真研究問題所在。」雖然如此，他對圈速奪次名的表現收貨，「但車隊渴望更多。」

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F1澳洲站排位賽成績

名次 車手 車隊

1. 勒卡歷 法拉利

2. 麥斯韋斯塔本 紅牛

3. 佩雷斯 紅牛

4. 諾利斯 麥拿侖

5. 咸美頓 平治

6. 羅素 平治

7. 列卡度 麥拿侖

8. 奧干 阿爾派

9. 沙恩斯 法拉利

10. 阿倫素