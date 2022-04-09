代表造訪訓練場　美富商入主車仔呼之欲出

英超球隊車路士的賣盤程序進入最後階段，近日幾個有意接手呢支英超球隊嘅財團，陸續去到車路士訓練基地視察環境，其中就包括潛在買家Todd Boehly所組成的財團代表，呢位美國富商亦成為呼之欲出嘅中標者。

據英國傳媒報導，在車仔賣盤之爭嘅一眾競爭者當中，美國商人Todd Boehly所屬財團中標呼聲最高。該財團約20人的代表團，近日就被發現現身車路士訓練基地，了解當地訓練設施的狀況，雖然呢位美國富商本人冇去到訓練場，但早前歐聯8強首回合，佢亦喺百忙之中抽空去到史丹福橋球場睇波。作為美國投資集團創辦人，Todd Boehly亦係美職棒球隊洛杉磯道奇嘅班主之一。

正受英國政府制裁的車仔班主阿布拉莫域，上月宣布出售呢間倫敦球會嘅所有權，據悉曾經有多達300個代表有意競標，如今競標者只剩下最後4個，其中亦包括美國商人Ricketts家族財團，但早前就有車路士球迷組織，抗議該財團入主球會。由於近日有新報價出現，據報入標限期一再被推遲，車仔新班主幾時揭盅仍是未知之數。

受英國政府制裁影響嘅車路士，被禁止簽入新兵之餘，陣中球員嘅續約工作亦被逼叫停，球會前途未卜嘅情況，亦似乎影響到領隊杜曹同一班車仔球員嘅表現，繼聯賽不敵賓福特之後，上場再於歐聯輸畀皇家馬德里，晉級形勢告急，如果球會賣盤繼續未有結果，車仔隨時會出現星散嘅情況。