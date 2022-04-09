曼聯輸波！愛華頓搶救命3分

英超周六早場，愛華頓大戰曼聯。愛華頓憑安東尼哥頓勁射省中哈利馬古尼改變方向收死迪基亞領先半場，之後曼聯狂攻都追唔返，最終愛華頓贏1比0全取救命3分，林柏特保住帥位，曼聯再輸爭入前4機會唔樂觀。

曼聯今仗有C朗病愈復出，與拉舒福特及尼曼查馬迪齊齊正選亮相，勞基梳爾受傷，雲比沙卡亦獲重用，華拉尼受傷，雙中堅由哈利馬古尼夥拍域陀連迪路夫，主隊愛華頓則排433全攻型陣式，安東尼哥頓、卡維特利雲及李察利臣攻堅。

曼聯初段攻勢似樣，拉舒福特頭頂腳踢攻門，可惜過唔到主隊門將比克福特，C朗亦有起腳機會，但唔中目標。

愛華頓直至26分鐘先有首個攻門，李察利臣策動，伊禾比回後，安東尼哥頓禁區外勁射，省中哈利馬古尼令迪基亞失位，皮球改變方向入網成1比0。5分鐘後李察利臣放冷箭，幸好今次迪基亞飛身救出。

曼聯之後有費特洛迪古斯受傷，保羅普巴入替，下半場再變陣，換入艾蘭加，桑馬達亦於今季聯賽首次在亮相，全力圍攻對手，但都未能扳平，最終愛華頓保住1比0勝局完場。