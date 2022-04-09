兩年袋19億！巴黎超級肥約留麥巴比

巴黎聖日耳門(PSG)向基利安麥巴比開出最新續約條款，兩年合約總計2.3億歐元(約19.6億港元)，只求該法國前鋒留喺巴黎踢多兩季，約滿時麥巴比都只係25歲。

英國《BBC》爆料，PSG為留住麥巴比多兩年，續約條件上不斷加碼，包括金額不斷提升，再畀埋隊長佢做，依家會方再度提高金額，簽字費由1.5億歐元提升到1.8億歐元，年薪為稅後2500萬歐元，為期兩年，希望佢至少過埋卡塔爾世界盃，以及兩年後嘅巴黎奧運。

如果麥巴比肯留低，除咗佢本人保證有豐厚收入，佢嘅團隊亦會得到4200萬鎊嘅天價佣金。

之前有消息指，皇馬向麥巴比開出5年合約總值20億港元，依家麥巴比只要喺巴黎留多兩年，就可得到相若金額，可以話相當吸引。

PSG仲有一項絕招，就係畀麥巴比擁有100%全部肖像權，呢個條件可謂PSG獨有，因為一般球會都會同球員對分肖像權，各佔50%，而皇馬就一直唔就肖像權向麥巴比讓步，呢一點亦係麥巴比考慮因素之一。