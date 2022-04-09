不敵白禮頓　阿仙奴二連敗

周六晚英超大戰，阿仙奴主場對白禮頓。正與熱刺爭入前4寸土必爭嘅阿仙奴，嚟到關鍵時刻出事，繼上仗對水晶宮輸0比3後，對白禮頓又輸1比2，兩場失5球，暫時排喺第5位，但咁樣輸法要反彈唔易。

阿仙奴今仗有基蘭泰亞尼及湯馬士柏迪受傷，阿迪達焗住變陣，格列沙加要串演左閘，至於近7仗1和6負嘅白禮頓輕裝上陣，反而交出好表現，取得久違嘅勝利。

賽事初段阿仙奴搶攻，但優勢唔明顯，白禮頓穩住陣腳，靠反擊搵食，卒之喺28分鐘一次長傳搞掂，美維樸右路突破落底線傳中，李安度杜沙特接應撞射破網，白禮頓意外領先1比0。

半場補時期間阿仙奴終於送球入網，但可惜睇完VAR發現加比爾馬天尼利越位，被判詐胡，半場阿仙奴落後0比1。

白禮頓今場贏波絕對唔係負碌，67分鐘一次非常複雜嘅互傳，最終由美維樸禁區外窩利勁射破網，射成2比0穩住勝局，去到尾段阿仙奴狂攻下兩次中楣，最終靠馬田奧迪加特遠程射門省中韋碧克皮球拋物線笠入，追成1比2完場。