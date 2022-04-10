孫興民轟入3球　追平C朗英超「戴帽」紀錄

周日(10日)凌晨英超，熱刺憑孫興民射入3球，作客以4比0大勝阿士東維拉，爭逐英超前4之位佔上風。孫興民演出光芒四射，取得英超生涯第2次「帽子戲法」，追平C朗英超「戴帽」次數。值得一提，撇除12碼入球數字，呢位南韓國腳更加係今季英超「純射手王」，絕對係亞洲之光。

開波3分鐘，熱刺就打開紀錄，哈利卡尼起腳省中人，反彈到孫興民面前，佢第一時間補射入網。雖然熱刺左閘馬特杜靴迪之後傷出，但並冇影響球隊表現，反而愈戰愈勇，換邊後冇幾耐就由古路施夫斯基射成2比0。

熱刺得勢不饒人，哈利卡尼頭槌二傳畀孫興民單刀射入，跟住古路施夫斯基右路橫傳，「老孫」再建一功，完成帽子戲法，協助熱刺取得4連勝，領先第5位阿仙奴3分。雖然熱刺踢多阿仙奴1場，但淨得球多10球，爭前4位佔優勢。

主角孫興民今場踢出球王級水準，繼2020年9月食出「大四喜」之後，再上演「帽子戲法」，強如C朗都只曾2次喺英超「戴帽」。

「老孫」今季英超17個入球之中，並冇12碼，有20球進帳嘅射手榜一哥穆罕默德沙拿有5球來自12碼，所以唔計12碼，孫興民以17球排「純射手榜」第1位，比沙拿多2球。

另外，孫興民2022年喺英超入9球，亦係眾人之冠，本身係右腳球員嘅「老孫」喺英超有34球用左腳射入，成為賽事史上「右腳左射」入波第2多嘅球員，僅次於入39球嘅隊友哈利卡尼，絕對係現時球壇最佳「雙槍將」之一。