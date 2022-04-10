【有片】C朗受傷浴血 發火打爛球迷手機

曼聯喺周六(9日)晚英超作客0比1不敵愛華頓，球星C朗喺比賽遭對手踢到小腿流血，完場後佢步入球員通道時，情緒失控出手打爛1位愛華頓球迷嘅手機，事後需要發聲明道歉。

C朗今場曾經有1次入波黃金機會，但被愛華頓門將比克福特用手臂擋出，呢位37歲葡萄牙國腳唔止食白果，睇住曼聯又失分，仲喺比賽中被對手踢到左腳小腿流血，步離球場時要一瘸一拐咁行。

當時C朗行到球員通道，彎腰睇傷口情況，通道邊有1位愛華頓球迷疑似用手機影佢，呢位前鋒起身後，出手拍走手機，部手機跌落場散晒。

呢一幕被人影到放上社交網，令人嘩然，事後C朗發聲明道歉：「艱難情況下要處理好情緒，並唔係一件易事，正如我哋目前處境，但都要以尊重及耐性，為喜歡足球嘅年輕人立下好榜樣，我要為自己嘅魯莽作出道歉，如果可以嘅話，我想邀請呢位球迷來奧脫福球場睇波。」

英國警方承認正在調查有關事件，了解是否涉及犯罪，將會翻查球場內閉路電視片段，並呼籲目擊者提供線索。曼聯發言人表示，已經了解今次事件，並會配合警方調查，意味C朗可能涉嫌損壞他人財物，捲入官非。