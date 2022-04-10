活士打出大師賽最差成績　世界「一哥」叫胡

因嚴重車禍休戰超過一年的高球巨星老虎活士，周六在美國大師賽表現跌Watt，交出個人大師賽最差的78桿，高標準6桿，爭取第六次穿上「綠戰袍」的機會渺茫。

成為今屆最大焦點的活士成功入圍第三輪，對他自己來說已經頗有交待，但周六氣溫僅10度左右，加上大風，對每位球手都不容易，更可況是剛進行大手術復原的他；不過，過去活士在奧古斯塔球場未試過打出77桿以上，而今輪他於16及17洞吞下柏忌，再於第18洞吞下雙柏忌，最終以高標準6桿的78桿完成，總成績223桿，排名跌至並列41。

「非常困難，最難的是今天全日都刮風，加上氣溫有差別，小球飛得不遠...我找不到感覺，如何可以舒適地打球，企位、感覺、右手，揮桿都是找不到。」曾奪五屆大師賽冠軍的活士落後領先的當今世界「一哥」舒夫拿16桿，要追回前列的機會甚微。

至於25歲的美國球星舒夫拿在第三輪揮出低標1楊的71桿，距離爭取生涯首個大師賽冠軍再近一步，他打出4隻小鳥(低標一桿)及一個柏忌，三輪後的總桿數為207桿，領先次位的史密夫3桿，力圖在最後一輪保持優勢，期望可以穿上代表冠軍榮耀的「綠戰袍」。