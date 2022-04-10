莫天才遇上艾歷臣　誰是真正奇迹之男

周日(10日)晚英超，除咗榜首大戰，曼城主場對利物浦之外，較早開波嘅「倫敦打吡」賓福特鬥韋斯咸都值得留意，今場唔止係同市大戰，仲係2位「奇迹之男」莫耶斯同基斯甸艾歷臣正鋒交鋒。(Now 621周日晚9時直播)

曾經被球迷嘲諷係「天才」嘅莫耶斯近2季將護級份子韋斯咸打造成奇兵，變身爭4位嘅強隊，仲打入今屆歐霸盃8強，實在令人刮目相看，球迷都好期待，想睇下莫耶斯能否率領韋斯咸再上一層樓，晉身下屆歐聯。

至於基斯甸艾歷臣上年歐國盃比賽途中，因為心臟問題暈倒，幾乎冇命，但憑不屈鬥志復出，並重返英超，繼上月底國際熱身賽，為丹麥入波之後，上場英超又入波，協助賓福特爆大冷，作客以4比1大勝車路士，創造另一個奇迹。

2位「奇迹之男」今次碰頭，會唔會擦出新火花呢？大家拭目以待。

直播表

周日1:00pm 日職 FC東京 Vs 浦和紅鑽

有線662、602台

周日1:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 大阪櫻花

有線664、604台

周日2:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周日3:00pm 日職 京都不死鳥 Vs 鳥棲砂岩

HKJC TV app

周日6:00pm 韓職 FC首爾 Vs 水原藍翼

無綫85台

周日6:30pm 意甲 熱拿亞 Vs 拉素

Now 638

周日7:00pm 蘇超 聖美倫 Vs 格拉斯哥流浪

Now 639

周日7:30pm 德乙 基爾 Vs 漢堡

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 艾拉維斯

Now 632

周日9:00pm 英超 賓福特 Vs 韋斯咸

Now 621

周日9:00pm 英超 李斯特城 Vs 水晶宮

Viu TV 96台、Now 622

周日9:00pm 英超 諾域治 Vs 般尼

Now 623

周日9:00pm 意甲 拿玻里 Vs 費倫天拿

Now 638

周日9:00pm 法甲 昂熱 Vs 里爾

Now 639

周日9:30pm 德甲 波琴 Vs 利華古遜

香港國際財經台、有線661、601台

周日10:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 切爾達

Now 632

周日11:05pm 法甲 朗斯 Vs 尼斯

Now 639

周日11:30pm 英超 曼城 Vs 利物浦

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 羅馬 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周一0:30am 西甲 艾爾切 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周一1:00am 法甲 斯特拉斯堡 Vs 里昂

Now 639

周一2:45am 意甲 拖連奴 Vs AC米蘭

Now 638

周一3:00am 西甲 利雲特 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周一3:00am 法甲 馬賽 Vs 蒙彼利埃

Now 639

周一7:30am 美職 FC奧斯汀 Vs 明尼蘇達聯

Now 639