MNM組合大爆發！尼馬麥巴比齊「戴帽」

周日(10日)凌晨法甲，巴黎聖日耳門(PSG)作客以6比1大勝克萊蒙特，PSG兩位球星尼馬、基利安麥巴比一齊上演「帽子戲法」包辦6個入球，另1位巨星美斯貢獻3次助攻，成為法甲近10年以來，第1位單季做出2次「助攻帽子戲法」嘅球員，MNM鋒線進攻力實在非常誇張。

PSG開賽19分鐘就由尼馬、基利安麥巴比各入1球，2個入球都係來自美斯傳送。雖然克萊蒙特臨完上半場前由度斯素射入，追番1球，但換邊後成為PSG嘅世界，基利安麥巴比博到12碼，由尼馬射入，呢位巴西國腳投桃報李，跟住傳畀麥巴比單刀射成4比1。

最後10分鐘，PSG仲未肯收手，美斯傳畀麥巴比射入靚波，完成「帽子戲法」。最後麥巴比單刀橫傳畀尼馬射入空門，同樣「戴帽」，成為法甲近3年以來，首支球隊有2位球員同場射入3球。對上1次都有麥巴比份，佢同卡雲尼喺2019年1月PSG對甘岡，一齊「戴帽」，協助球隊大勝9比0。

賽後尼馬喺社交網上載同美斯及麥巴比合照，寫上3球+3助攻+3球，認真得戚。