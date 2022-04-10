勒卡歷F1澳洲站捧盃　韋斯塔本又壞車

F1澳洲站正賽周日（10日）舉行，賽事自2019年後首次重返澳洲舉行，3日共吸引多達42萬觀眾入場，打破墨爾本賽道紀錄。法拉利的勒卡歷延續出色表現，造出最快圈速捧盃，繼巴林站再贏分站冠軍。紅牛佩雷斯第2，平治羅素第3，兩人均是今季首度企上頒獎台，上站冠軍麥斯韋斯塔本則因引擎問題第40圈退賽。

平治「黑帝」咸美頓今場起步出色，連過洛利斯及佩雷斯，由第5升上第3。第9位起步的法拉利車手沙恩斯一起步已跌出前10，其後他在第2圈因失誤衝入緩衝區，引發安全車出動，法拉利只剩排頭位起步的勒卡歷留在賽場。

比賽戰至10多圈，第2的麥斯韋斯塔本因左輪胎磨蝕過快，被勒卡歷愈拉愈遠，落後多達8秒。前兩站因確診缺陣的雅士頓馬田車手維度爾今站復出，但他在第24圈因失誤撞牆未能完賽。由於賽道有碎片，賽會再次出動安全車，平治的羅素從中獲利升上第3。

紅牛賽車依然欠缺穩定性，韋斯塔本戰至第40圈突然駛出賽道停車，表示「聞到奇怪液體氣味」。其後該紅牛戰車引擎尾部更著火，這位上屆總冠軍繼巴林站之後，再次未能完賽。

最終法拉利的勒卡歷以逾20秒領先優勢率先衝線，紅牛的佩雷斯得第2，平治的羅素和咸美頓排第3和第4。至於頭兩站未有得分的麥拿侖車隊今站一洗頹氣，兩位車手洛利斯和列卡度分別得第5、6名。