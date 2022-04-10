被毀電話自閉童母親：C朗襲擊我個仔！

周六（9日）晚曼聯0比1不敵愛華頓，C朗整爛球迷電話一事繼續發酵。據英國傳媒報道，原來嗰位球迷係一位患有自閉症嘅14歲男童，仲要第一次入場睇波，竟然遭遇咁嘅對待，佢媽媽喺社交媒體上大呻「C朗襲擊我個仔！」同時當地警方稱已接獲通知，將就事件展開調查，睇嚟C朗有排煩。

雖然C朗事後已經喺社交媒體上道歉，仲話想請番嗰位球迷睇波，但睇嚟暫時未能夠阻止事件繼續發展。據《回聲報》報道，原來當時被C朗拍爛電話嘅球迷係一位患有自閉症同過度活躍嘅14歲男孩，佢媽媽Sarah Kelly喺社交媒體上控訴：「當時曼聯球員步行返更衣室，我哋喺球員通道隔籬嘅看台，所以Jake（男孩名字）就去影佢哋。佢所有球員都有影，因為C朗嘅小腿流緊血，當時佢拉低隻襪，我個仔影佢隻腳，但一句聲都冇出。點知C朗就好氣沖沖咁一嘢打落我個仔隻手同部電話度，然後就離去。」

據Sarah透露，當時Jake隻手畀C朗打到瘀腫，而成部電話更加報銷，「我好震驚！Jake都係，佢本身有自閉症，所以直到返屋企先消化到發生嘅事。佢對事件感到好不安，直情令佢以後唔想再入球場！」

默西賽德郡警方據悉已收到一位球員被指襲擊一名男孩嘅消息，正聯絡曼聯同愛華頓會方展開調查，睇嚟C朗喺呢件事上會有大把手尾跟。