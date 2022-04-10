相隔773日再現巴拿貝　巴利遭噓爆

周日(10日)凌晨，皇家馬德里主場以2比0擊敗基達菲，加里夫巴利後備上陣，呢位威爾斯國腳相隔773日後，終於再次喺巴拿貝球場比賽，但因為佢近年踢球會比賽表現遠不及國家隊，被指「玩嘢」呃飯食，巴利一上陣就遭皇馬球迷噓爆。

皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞今場表現搶鏡，佢喺38分鐘，左路用右腳腳面傳出1球靚波，由卡斯米路飛身頂入打開紀錄，「小雲」今季西甲已經有12次助攻，追平賓施馬，成為最多助攻球員之一。

換邊後，洛迪高高斯右路傳中，由盧卡斯華斯基斯射成2比0，呢位西班牙右閘打破近半年入球荒。值得一提，近期大勇嘅賓施馬雖然正選上陣，但2個入球，佢都冇直接參與，係「銀河艦隊」近35日首次出現呢個情況，證明皇馬並非賓施馬「一人球隊」。

另一位「主角」加里夫巴利74分鐘入替賓施馬，由於皇馬上季用迪史堤芬奴球場做主場，加上巴利抖多過踢，今場係佢自2020年2月歐聯對曼城後，首次係巴拿貝球場比賽，但卻被皇馬球迷噓爆，實在尷尬，恐怕佢都好難留隊。皇馬將於周三(13日)凌晨歐聯8強次回合主場對車路士，首回合皇馬贏3比1。

另1場西甲出現冷門賽果，馬德里體育會作客0比1不敵馬略卡，似乎留力周四(14日)凌晨歐聯8強次回合主場對曼城，首回合馬體會輸0比1。