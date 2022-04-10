亞冠盃　上海疫情嚴峻　海港或臨陣退出

「亞冠盃」J組將於周六（16日）揭幕，惟近日中國媒體傳出參賽球隊上海海港因當地疫情嚴峻，將延遲赴泰國的行程，甚至有傳意圖臨陣退賽，有球員受訪時直言：「應該很難出發了，除非這幾天出現奇迹。」

受中國嚴謹的防疫入境政策所影響，為免球員在歸國後因隔離而錯過本地賽事，3支參加今屆「亞冠盃」的中超球隊廣州隊、上海海港和山東泰山，均派出以年輕球員為主的二隊參賽。

惟因為上海市近日爆發疫情，將與傑志同處J組的上海海港因此耽誤行程。據《體壇周報》報道，原定周日（10日）起程的計劃因防控措施而延遲。此外，獲派遣出賽的球員目前有一批處於訓練基地；另一批則仍留在家中，能否順利集合仍是未知之數。

據報，亞洲足協早前已特准上海海港最遲賽前一天，即周五（15日）抵達位處武里南的比賽場地。惟現時上海防疫政策嚴謹，消息更指球隊仍未安排好回程機票，而包機前往的方案亦因審批時間不足而難以執行，有球員受訪時更稱：「應該很難出發了，除非這幾天出現奇迹。」因此上海海港現時已做最壞打算，或在比賽展開前數天宣布退賽。

假若上海海港臨陣退出，亞洲足協將難以臨時安排遞補球隊，傑志所在的J組可能最終只餘3隊參賽，實際情況有待賽會確定。