【傑志按次收費直播】「藍鳥」最後衝刺鬥泰港

傑志周六（16日）將正式展開今屆「亞冠盃」征途，周一（11日）傍晚6時先作客曼谷Pat體育場「拍跳」FC泰港，為練兵作最後衝刺。兩軍在上屆「亞冠盃」二度交手均鬥得難分難解，今仗熱身賽重逢勢再擦出火花，激戰難免！

FC泰港目前位處泰超積分榜中游，爭逐來屆亞洲賽席位機會渺茫，而且在兩項國內盃賽和「亞冠盃」均已出局，因此今季可謂已無欲無求，不過他們上周六（9日）才完成對拉查布里的聯賽，球員狀態仍然十足。 兩軍在上屆「亞冠盃」分組賽曾兩度交手，傑志取得1勝1和成績。外援大衞洛查拉、沙治奧蘇亞雷斯仍在陣，其中後者暫時是球隊的首席射手，而且巴功、波迪法拉、菲臘路拿等現役泰國國腳亦具有一定實力，加上有薩爾瓦多國腳邦尼拿坐陣，預料今仗仍會為傑志帶來一定壓力。

傑志在先前的5場熱身賽中取得3勝2和不敗戰績，乘勇態對陣FC泰港。總教練朱志光透露，滿意球員的狀態恢復進度：「5埸熱身賽之後，大部份球員體能提升得唔錯，但真正嘅比賽同友誼賽始終唔同，仍要作最後改善。」

球隊上周迎來壞消息，後衞丹尼因傷退隊，或要以陳晉一、羅梓駿等球員客串左閘。「朱Sir」透露除丹尼外，蘇沙的傷已無大礙，雖然偶有球員感肌肉不適，但不算嚴重，其他球員的傷病情況尚算樂觀。

距離球隊首仗「亞冠盃」賽事只剩不足一周時間，射手丹恩奴域坦言感期待，又強調首仗對清萊聯的賽事尤其重要。他指球隊目前的備戰情況良好：「呢一個月我哋每日兩課操練，將狀態提升到一個理想嘅水平，當然未夠100%，但今場對泰港可以再畀我哋審視進攻方法同需改善嘅細節。」

這名40歲黑山前鋒於上屆賽事曾射破泰港大門，但他認為今仗性質不同：「對手依家正處於季尾，比賽頻率比我哋高，對佢哋會係一件好事。加上今場係亞冠開始前最後一場友賽，所以一定會盡全力贏波，每一場勝仗都係對傑志嘅鼓舞。」

【傑志預計陣容】

前鋒：8.安永佳 9.丹恩奴域 11.加維蘭

中場：37.巴爾拿 19.黃洋 10.基爾頓

後衞：95.陳晉一 5.艾里奧 33.謝家強 2.羅梓駿

門將：86.保羅