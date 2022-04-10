亞協盃　赴蒙古前最後拍跳　理文熱鬥春武里

於泰國備戰「亞協盃」附加賽的理文，出征蒙古前拍跳最後一擊，周一（11日）將會造訪泰超勁旅春武里。「黃黑軍團」經過上場熱身賽後逐漸上力，今場面對另一支泰超球隊，務必要把握寶貴實戰機會，為練兵作最後努力，熱鬥不容錯過。

排名泰超前半版的春武里，仍要為衝擊亞洲賽席位努力，國際賽期後，這支泰超勁旅曾與赴泰備戰「亞冠盃」的另一支港超球會傑志拍跳，最終以0比3敗陣。理文過往曾多次去到泰國集訓，春武里更是友賽「老對手」，因此對對方絕不陌生。惟泰超近日重開，春武里亦剛於周日（10日）出戰聯賽，今場與理文的熱身賽，未知會否派出一眾主力應戰。

理文主教練陳曉明最關心的，仍是球隊本身的表現：「其實我地只係練咗兩個幾禮拜，狀態都係大約六成。所以對手有無主力唔係我哋最關心嘅，我都係專注於球隊自己嘅進展。」上仗面對警察特羅一戰，理文6位外援包括齊齊斬獲入球的洛迪古斯和基華尼頓，皆獲得上陣機會，其中荷西安祖被安排踢防中，「曉明Sir」表示此子過往有過相關經驗，在人腳受傷的情況下，這位狂牛兵能為球隊在該位置增添選擇。

至於中場顏樂楓則認為熱身賽有助球員重拾比賽感覺，直言上仗自己在第二節時，比賽狀態和臨場反應，都比首節有改善，並表示球隊賽後會開會和反復練習，繼續提升表現。對春武里的拍跳過後，理文將隨即於周二（12日）啟程前往蒙古，為出戰「亞協盃」附加賽作最後準備。