陳兆榮惠龍兒退賽感失望　籃球員紛表達訴求

香港籃球隊退出亞洲盃外圍賽決定引起籃壇激烈討論，多位球員於社交網站發表心聲，其中港籃隊長惠龍兒及東方龍獅射手陳兆榮直言對決定感到非常失望。

香港籃壇因疫情停擺，但仍有不少籃球員疫情下仍自律訓練，保持狀態，有球員反映，總會決定不參加亞洲盃外圍賽前欠缺溝通，陳兆榮對於只能從新聞報道得悉事情的發展感到相當失望：「無奈的是，疫情的確對事情有影響，體育館封場，沒有場地供香港隊作出訓練。只希望當時總會有嘗試去協調，尋找解決問題的方法。我相信好多球員都有想辦法維持自己的體能和技術，只希望籃球總會都可以想方辦法解決問題。」港隊內線主力惠龍兒亦對決定感不滿：「有沒有簡單辦法解決問題？肯定有。有沒有解決問題的人？沒有。」

南華前鋒梁兆華認為，國際賽是有助香港球員成長的難得機會，參賽與否應詢問球員意見：「國家賽得到的經驗是實打實在，可以令自己知道大家的差距，回來更有動力練習求進步。」對於港隊在亞運前棄戰亞洲盃，他自覺白費努力，但不會考慮「轉工」，強調：「我仲好鍾意籃球」。他亦提出，眼見香港籃球水平與其他國家差距愈來愈大，籃總可邀請南華的歐洲職業教練巴拿莫域和其他教練交流心得，提高香港教練水平。

東方龍獅得分後衛陳翊麟建議，總會應該開立交流平台，多聆聽業界意見，勿令香港籃球員錯過更多進步的機會：「如果仍然要推廣籃球運動發展，一定要自強不息。做好體育發展，支援運動員，建構好未來培訓計劃，聆聽業界意見，多與各地交流，才會有實實在在的成績說服業內、市民、甚至世界各地認識和尊重香港。」