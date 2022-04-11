壽星仔文尼建奇功　利物浦激和曼城2比2

周一凌晨（11日）英超榜首大戰，利物浦憑住「壽星仔」沙迪奧文尼攻入關鍵士哥，作客以2:2逼和「1哥」曼城，繼續咬住1分差距，爭標形勢依然緊湊。

賽前排榜首嘅曼城，只係領先利物浦1分咁大把，今仗絕對係冠軍前哨戰，曼城今仗復用加比爾捷西斯，配合兩翼菲爾科頓同史達寧攻堅，紅軍則用穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同迪亞高祖達出任3叉戟，上周中歐聯贏賓菲加有士哥嘅路爾斯戴亞斯先任後備。

曼城開波後先有史達寧近射被救出，5分鐘貝拿度施華快開罰球，奇雲迪布尼遠射省到客軍後衞祖爾麥迪比改變方向，收死紅軍門將艾利臣比加中柱入網。不過8分鐘後，利物浦上演兩閘齊飛，安德魯羅拔臣左路傳中，阿歷山大阿諾特再將個波彈入中間，祖達後上快射得手，極速扳平。其後曼城門將艾達臣摩拉斯攞波突然跣腳，幾乎慢溜入網，好彩佢快一步門前及時解圍，去到37分鐘，祖奧簡斯路於左路嚟個大轉向，冇越位嘅加比爾捷西斯入楔建功，亦係佢近5次主場對紅軍嘅第5個入波，令藍月亮再度領先。

上半場畀人撳住嚟打嘅利物浦，易邊後立即還以顏色，46分鐘沙拿妙傳啱啱30歲生日嘅「壽星仔」文尼再度追平，冇耐輪到祖達窄位抽射過唔到艾達臣摩拉斯。之後曼城再搶番主動，63分鐘迪布尼交出靚直線，史達寧單刀射破艾利臣比加大細龍門，可惜VAR指史達寧越位在先，慘食詐胡，完場前後備上陣嘅馬列斯罰球中柱彈出，最終打和2:2，利物浦仍只落後曼城1分，冠軍之爭仲有排鬥。