曼城利物浦巔峰對決　賽程解密藍月勢封王？

英超巔峰對決鬥到煞科？周一(11日)凌晨冠軍前哨戰，曼城同利物浦合演極高水平嘅激戰，最終2比2打成平手，曼城目前仍然以1分優勢力壓利物浦排榜首，最後7輪聯賽肯定鬥得精彩！分析雙雄餘下賽程，無論對手排名同近況都非常接近，「易食指數」不相伯仲，但如果以兩隊上季相同賽事嘅成績計算，曼城將以8分優勢封王！

曼城喺兩度領先兼較好形勢下，主場被利物浦逼和2比2，領隊哥迪奧拿賽後悔恨「放生」對手：「我嘅感覺係放生咗利物浦，佢哋係支好好嘅球隊，但我以曼城嘅表現為榮，我唔想球員有一刻嘅難過。我哋知道餘下嘅聯賽，只要有1場失分就會失去冠軍，肯定唔容易應付，但利物浦亦面對同樣嘅情況。」

英國傳媒分析兩隊餘下賽事，雙雄最後7輪各有4仗主場同3仗作客，如果以對手排名計算，曼城對手平均排名係12.4位，利物浦嘅對手平均就排11位，差別唔大；論對手近期狀態，曼城同利物浦嘅對手喺近3輪同樣拎到23分。無論係主客場、排名以及近況，兩隊嘅賽程「易食指數」都係不相伯仲。

不過，一項神秘數據對曼城就非常有利，如果根據雙雄上季(20/21球季)喺相同賽事嘅成績計算，曼城最後7輪會有4勝3和合共15分，相反利物浦只得2勝2和3負嘅8分，當中包括輸畀愛華頓、阿士東維拉同修咸頓3仗，心理上無疑會有壓力。

今仗獲選為最佳球員嘅曼城中場奇雲迪布尼，賽後表示曼城爭標仍處上風：「我哋今場踢得好好，依家亦處於上風，對兩隊嚟講要贏晒餘下比賽都係好困難，但我哋會盡力嘗試，今仗嘅表現就係餘下比賽應該要有嘅水準。」

【曼城餘下賽程】

主客 對手(聯賽排名) 上季對賽成績

主 Vs 白禮頓(11) 勝

主 Vs 屈福特(19) 和(對英冠次名升班)

客 Vs 列斯聯(16) 和

主 Vs 紐卡素(15) 勝

客 Vs 韋斯咸(6) 和

主 Vs 阿士東維拉(12) 勝

客 Vs 狼隊(8) 勝

對手平均排名：12.4

【利物浦餘下賽程】

主客 對手(聯賽排名) 上季對賽成績

主 Vs 曼聯(7) 和

主 Vs 愛華頓(17) 負

客 Vs 紐卡素(15) 和

主 Vs 熱刺(4) 勝

客 Vs 阿士東維拉(12) 負

客 Vs 修咸頓(14) 負

主 Vs 狼隊(8) 勝

對手平均排名：11