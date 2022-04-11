送3球12碼照贏　巴塞奇兵神奇絕殺！

周一(11日)凌晨西甲大戰，近況大勇嘅巴塞隆拿繼續發揮強大鋒力，喺3度送出12碼情況下，憑「效率王」盧克迪莊補時絕殺，作客3比2險勝利雲特，聯賽連勝走勢增加至7場，繼續排喺聯賽榜次席位置。

今場兩隊表現勢均力敵，上半場互無紀錄，但換邊後就高潮迭起，52分鐘丹尼爾犯規輸12碼，利雲特由荷西摩拉利斯操刀打破僵局，4分鐘後巴塞再有艾利加西亞禁區內手球，利雲特改由羅渣馬迪主射卻告宴客。巴塞大難不死即刻發威，奧巴美揚同柏迪喺59分鐘同63分鐘連環入波，反超前2比1。

去到83分鐘，巴塞第3度送出12碼，今次輪到基文迪朗格勒踢跌對手，利雲特由干沙路美利奴主踢追成2比2平手，眼見巴塞連勝將會斷纜，後備上陣嘅盧克迪莊就喺補時2分鐘接應佐迪艾巴傳中頂入，帶領巴塞贏3比2，同時成為西甲史上第1隊3次被罰12碼下仍然贏波嘅球隊。

荷蘭前鋒盧克迪莊今場84分鐘先至落場，短短幾分鐘就成為贏波英雄，事實上佢今季後備上陣屢建奇功，2月對畢爾包87分鐘先上陣照入波，對愛斯賓奴更加89分鐘落場，隨即入追和2比2嘅入球。教練沙維賽後大讚：「盧克迪莊唔係次要嘅球員，佢為球隊贏到好多分數，係所有人嘅榜樣。」